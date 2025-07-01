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В Петербурге создадут музей, посвященный спецоперации - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/muzey-2026573404.html
В Петербурге создадут музей, посвященный спецоперации
В Петербурге создадут музей, посвященный спецоперации - РИА Новости, 01.07.2025
В Петербурге создадут музей, посвященный спецоперации
В Санкт-Петербурге планируется создать городской народный музей, посвященный специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:56:00+03:00
2025-07-01T16:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге планируется создать городской народный музей, посвященный специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. &quot;Губернатор Александр Беглов поддержал предложение участников СВО о создании единого городского народного музея, посвященного специальной военной операции. С такой инициативой к нему обратились члены Ассоциации ветеранов СВО &quot;Защитники Родины&quot; города Санкт-Петербурга в ходе торжественной церемонии вручения им первых удостоверений этой организации&quot;, - говорится в сообщении.В музее предполагается выставлять фронтовые экспонаты: личные вещи и награды участников СВО, письма, фотографии и видеозаписи. Он может стать центром притяжения для участников специальной военной операции, их близких, членов семей погибших бойцов, волонтеров и неравнодушных жителей города. "Безусловно, такой музей необходим. Нам с вами нужно подумать, где его сделать, чтобы он был доступным и посещаемым. Рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе. Особенно это будет важно для школьников и студентов. Надеюсь, что вы тоже будете водить экскурсии в этом музее. Но самое важное сейчас – собрать экспонаты", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Председатель ассоциации Георгий Журавлев отметил, что ветераны СВО уже готовы передать для будущего музея свои документы, личные вещи с историей их боевого пути. Он рассказал, что недавно вернулся с фронта, и петербургские бойцы, узнав об инициативе, уже собрали и передали вещи для будущего музея. В их числе - бронежилет героически погибшего петербуржца, осколки пуль, извлеченные медиками в полевых госпиталях, каска, пробитая снайперским выстрелом, большой осколок снаряда.
https://ria.ru/20250602/svo-2020001336.html
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санкт-петербург, александр беглов
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Александр Беглов
В Петербурге создадут музей, посвященный спецоперации

В Петербурге планируют создать посвященный спецоперации народный городской музей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге планируется создать городской народный музей, посвященный специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«

"Губернатор Александр Беглов поддержал предложение участников СВО о создании единого городского народного музея, посвященного специальной военной операции. С такой инициативой к нему обратились члены Ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины" города Санкт-Петербурга в ходе торжественной церемонии вручения им первых удостоверений этой организации", - говорится в сообщении.

В музее предполагается выставлять фронтовые экспонаты: личные вещи и награды участников СВО, письма, фотографии и видеозаписи. Он может стать центром притяжения для участников специальной военной операции, их близких, членов семей погибших бойцов, волонтеров и неравнодушных жителей города.
"Безусловно, такой музей необходим. Нам с вами нужно подумать, где его сделать, чтобы он был доступным и посещаемым. Рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе. Особенно это будет важно для школьников и студентов. Надеюсь, что вы тоже будете водить экскурсии в этом музее. Но самое важное сейчас – собрать экспонаты", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Председатель ассоциации Георгий Журавлев отметил, что ветераны СВО уже готовы передать для будущего музея свои документы, личные вещи с историей их боевого пути. Он рассказал, что недавно вернулся с фронта, и петербургские бойцы, узнав об инициативе, уже собрали и передали вещи для будущего музея. В их числе - бронежилет героически погибшего петербуржца, осколки пуль, извлеченные медиками в полевых госпиталях, каска, пробитая снайперским выстрелом, большой осколок снаряда.
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