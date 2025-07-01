https://ria.ru/20250701/moskva-2026480457.html

Ефимов: в Южном Бутове реорганизуют часть бывшей промзоны

Ефимов: в Южном Бутове реорганизуют часть бывшей промзоны - РИА Новости, 01.07.2025

Ефимов: в Южном Бутове реорганизуют часть бывшей промзоны

Власти Москвы заключили договор с ООО "СЗ "Град Пехотная" о редевелопменте 31 гектара земли в бывшей промзоне "Южное Бутово", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:12:00+03:00

2025-07-01T14:12:00+03:00

2025-07-01T14:12:00+03:00

жилье

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Власти Москвы заключили договор с ООО "СЗ "Град Пехотная" о редевелопменте 31 гектара земли в бывшей промзоне "Южное Бутово", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что застройщик стал единственным участников торгов на право застройки двух участков вблизи станции МЦД-2 Бутово в рамках программы комплексного развития территорий."Цена договора составила 109,6 миллиона рублей. Бывшую депрессивную площадку застройщик намерен превратить в новое комфортное городское пространство. Акцент будет сделан на создании сбалансированной застройки: наряду с жильем там возведут объекты социальной, общественно-деловой, производственной и коммунальной инфраструктуры", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, вложения в площадку превысят 106 миллиардов рублей. Ожидается, что реализация проекта обеспечит создание свыше 4 тысяч рабочих мест.В сообщении уточняется, что около 27 тысяч квадратных метров отведено под программу реновации жилья. Среди инфраструктуры будут образовательный комплекс со школой на 900 учащихся и детским садом на 200 мест, спортивный центр с бассейном, многофункциональный общественный комплекс с гостиницей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить в два раза темпы реализации программы реновации.

https://ria.ru/20250701/efimov-2026379335.html

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