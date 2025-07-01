https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026418580.html

Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса

Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса - РИА Новости, 01.07.2025

Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса

Мошенники для обмана россиян стали массово создавать фишинговые сайты под видом китайского маркетплейса Poizon, рассказали РИА Новости в Bi.Zone, добавив, что... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T02:38:00+03:00

2025-07-01T02:38:00+03:00

2025-07-01T02:38:00+03:00

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технологии

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники для обмана россиян стали массово создавать фишинговые сайты под видом китайского маркетплейса Poizon, рассказали РИА Новости в Bi.Zone, добавив, что обнаружили более 20 таких ресурсов. "В июне специалисты ... зафиксировали регистрацию новых сайтов под видом Poizon. Всего обнаружили более 20 таких ресурсов. Мошенники часто эксплуатируют популярность маркетплейсов: создают сайты, внешне похожие на официальные. Оформив покупку на подобном сайте, пользователь не получает желаемый товар и остается без денег", - сообщили в компании. Отмечается, что ранее компания фиксировала схемы обмана, где злоумышленники открывали магазины на российских маркетплейсах. На следующий день после того, как потенциальная жертва оформляла заказ, ей приходило уведомление об отмене. Еще через день продавец-мошенник присылал на электронную почту покупателя извинение за отмену и предлагал приобрести тот же товар по более выгодной цене, но на другой площадке. Для этого нужно было перейти по ссылке, которая оказывалась фишинговой. Во избежание обмана эксперты рекомендуют смотреть на рейтинг продавца, дату регистрации магазина и наличие отзывов. "Фишинговые сайты часто используют адреса, похожие на настоящие, но с незначительными изменениями. Всегда проверяйте URL на наличие лишних символов, ошибок в написании или подозрительных доменов. Смотрите на безопасность соединения, обращайте внимание на предупреждения браузера и систем безопасности. С осторожностью относитесь к большим скидкам и акциям", - прокомментировал руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.

https://ria.ru/20250614/moshenniki-2022782639.html

https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016796530.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, мошенничество, мошенники