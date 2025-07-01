https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026418580.html
Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса
Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса - РИА Новости, 01.07.2025
Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса
Мошенники для обмана россиян стали массово создавать фишинговые сайты под видом китайского маркетплейса Poizon, рассказали РИА Новости в Bi.Zone, добавив, что... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:38:00+03:00
2025-07-01T02:38:00+03:00
2025-07-01T02:38:00+03:00
общество
технологии
мошенничество
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149967/53/1499675399_0:161:2500:1568_1920x0_80_0_0_804b4af3eed886cb8f02354cc9f973a8.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники для обмана россиян стали массово создавать фишинговые сайты под видом китайского маркетплейса Poizon, рассказали РИА Новости в Bi.Zone, добавив, что обнаружили более 20 таких ресурсов. "В июне специалисты ... зафиксировали регистрацию новых сайтов под видом Poizon. Всего обнаружили более 20 таких ресурсов. Мошенники часто эксплуатируют популярность маркетплейсов: создают сайты, внешне похожие на официальные. Оформив покупку на подобном сайте, пользователь не получает желаемый товар и остается без денег", - сообщили в компании. Отмечается, что ранее компания фиксировала схемы обмана, где злоумышленники открывали магазины на российских маркетплейсах. На следующий день после того, как потенциальная жертва оформляла заказ, ей приходило уведомление об отмене. Еще через день продавец-мошенник присылал на электронную почту покупателя извинение за отмену и предлагал приобрести тот же товар по более выгодной цене, но на другой площадке. Для этого нужно было перейти по ссылке, которая оказывалась фишинговой. Во избежание обмана эксперты рекомендуют смотреть на рейтинг продавца, дату регистрации магазина и наличие отзывов. "Фишинговые сайты часто используют адреса, похожие на настоящие, но с незначительными изменениями. Всегда проверяйте URL на наличие лишних символов, ошибок в написании или подозрительных доменов. Смотрите на безопасность соединения, обращайте внимание на предупреждения браузера и систем безопасности. С осторожностью относитесь к большим скидкам и акциям", - прокомментировал руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.
https://ria.ru/20250614/moshenniki-2022782639.html
https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016796530.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149967/53/1499675399_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_ca508cd6976faea5f5aa80dafd0334bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, мошенничество, мошенники
Общество, Технологии, Мошенничество, мошенники
Мошенники стали создавать сайты под видом китайского маркетплейса
Аферисты для обмана россиян массово создают фишинговые сайты под видом Poizon
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники для обмана россиян стали массово создавать фишинговые сайты под видом китайского маркетплейса Poizon, рассказали РИА Новости в Bi.Zone, добавив, что обнаружили более 20 таких ресурсов.
"В июне специалисты ... зафиксировали регистрацию новых сайтов под видом Poizon. Всего обнаружили более 20 таких ресурсов. Мошенники часто эксплуатируют популярность маркетплейсов: создают сайты, внешне похожие на официальные. Оформив покупку на подобном сайте, пользователь не получает желаемый товар и остается без денег", - сообщили в компании.
Отмечается, что ранее компания фиксировала схемы обмана, где злоумышленники открывали магазины на российских маркетплейсах. На следующий день после того, как потенциальная жертва оформляла заказ, ей приходило уведомление об отмене. Еще через день продавец-мошенник присылал на электронную почту покупателя извинение за отмену и предлагал приобрести тот же товар по более выгодной цене, но на другой площадке. Для этого нужно было перейти по ссылке, которая оказывалась фишинговой.
Во избежание обмана эксперты рекомендуют смотреть на рейтинг продавца, дату регистрации магазина и наличие отзывов.
"Фишинговые сайты часто используют адреса, похожие на настоящие, но с незначительными изменениями. Всегда проверяйте URL на наличие лишних символов, ошибок в написании или подозрительных доменов. Смотрите на безопасность соединения, обращайте внимание на предупреждения браузера и систем безопасности. С осторожностью относитесь к большим скидкам и акциям", - прокомментировал руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.