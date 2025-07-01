https://ria.ru/20250701/moshennichestvo-2026433165.html

В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей

В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 01.07.2025

В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей

Мошенники по видом приемной комиссии обманули 16-летнюю абитуриентку на 300 тысяч рублей в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:24:00+03:00

2025-07-01T07:24:00+03:00

2025-07-01T07:24:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники по видом приемной комиссии обманули 16-летнюю абитуриентку на 300 тысяч рублей в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 27 июня в полицию обратился мужчина и рассказал, что его 16-летняя дочь несколькими днями ранее подала документы в приемную комиссию Гнесинского училища, а после ей в одном из мессенджерах позвонил некто и представился сотрудником якобы приемной комиссии. Лжесотрудник убедил девочку зарегистрироваться на фейковом сайте Минобразования, а после продиктовать пароль из смс. "После разговора она заметила, что в ее почту был выполнен вход с неизвестного устройства", - рассказал собеседник агентства. Спустя некоторое время девочке через другой мессенджер позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что она стала жертвой мошенников, а также нарушила правило о неразглашении паролей. Под многочисленными угрозами, в том числе для ее родителей, девочка собрала все деньги дома и отдала мошенникам. "В общей сложности ущерб составил около 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник. После того, как девочка отдала деньги, мошенники еще пару дней оставались с ней на связи, а после удалили все переписки и исчезли.

https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026429527.html

https://ria.ru/20250630/moshennik-2026319972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единый государственный экзамен (егэ)