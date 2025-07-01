https://ria.ru/20250701/moshennichestvo-2026433165.html
В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей
В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 01.07.2025
В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей
Мошенники по видом приемной комиссии обманули 16-летнюю абитуриентку на 300 тысяч рублей в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:24:00+03:00
2025-07-01T07:24:00+03:00
2025-07-01T07:24:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_470:590:3062:2048_1920x0_80_0_0_7e6418e2393dfa4e3a43f2852c7d447a.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники по видом приемной комиссии обманули 16-летнюю абитуриентку на 300 тысяч рублей в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 27 июня в полицию обратился мужчина и рассказал, что его 16-летняя дочь несколькими днями ранее подала документы в приемную комиссию Гнесинского училища, а после ей в одном из мессенджерах позвонил некто и представился сотрудником якобы приемной комиссии. Лжесотрудник убедил девочку зарегистрироваться на фейковом сайте Минобразования, а после продиктовать пароль из смс. "После разговора она заметила, что в ее почту был выполнен вход с неизвестного устройства", - рассказал собеседник агентства. Спустя некоторое время девочке через другой мессенджер позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что она стала жертвой мошенников, а также нарушила правило о неразглашении паролей. Под многочисленными угрозами, в том числе для ее родителей, девочка собрала все деньги дома и отдала мошенникам. "В общей сложности ущерб составил около 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник. После того, как девочка отдала деньги, мошенники еще пару дней оставались с ней на связи, а после удалили все переписки и исчезли.
https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026429527.html
https://ria.ru/20250630/moshennik-2026319972.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_768:640:2646:2048_1920x0_80_0_0_b139bb0201a3616a15afb7def76e26c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей
Аферисты от имени приемной комиссии Гнесинки украли у подростка 300 тысяч рублей
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники по видом приемной комиссии обманули 16-летнюю абитуриентку на 300 тысяч рублей в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 27 июня в полицию обратился мужчина и рассказал, что его 16-летняя дочь несколькими днями ранее подала документы в приемную комиссию Гнесинского училища, а после ей в одном из мессенджерах позвонил некто и представился сотрудником якобы приемной комиссии.
Лжесотрудник убедил девочку зарегистрироваться на фейковом сайте Минобразования, а после продиктовать пароль из смс.
"После разговора она заметила, что в ее почту был выполнен вход с неизвестного устройства", - рассказал собеседник агентства.
Спустя некоторое время девочке через другой мессенджер позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ
. Он сообщил, что она стала жертвой мошенников, а также нарушила правило о неразглашении паролей. Под многочисленными угрозами, в том числе для ее родителей, девочка собрала все деньги дома и отдала мошенникам.
"В общей сложности ущерб составил около 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник.
После того, как девочка отдала деньги, мошенники еще пару дней оставались с ней на связи, а после удалили все переписки и исчезли.