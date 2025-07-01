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В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 01.07.2025
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07:24 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/moshennichestvo-2026433165.html
В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей
В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 01.07.2025
В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей
Мошенники по видом приемной комиссии обманули 16-летнюю абитуриентку на 300 тысяч рублей в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:24:00+03:00
2025-07-01T07:24:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники по видом приемной комиссии обманули 16-летнюю абитуриентку на 300 тысяч рублей в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 27 июня в полицию обратился мужчина и рассказал, что его 16-летняя дочь несколькими днями ранее подала документы в приемную комиссию Гнесинского училища, а после ей в одном из мессенджерах позвонил некто и представился сотрудником якобы приемной комиссии. Лжесотрудник убедил девочку зарегистрироваться на фейковом сайте Минобразования, а после продиктовать пароль из смс. "После разговора она заметила, что в ее почту был выполнен вход с неизвестного устройства", - рассказал собеседник агентства. Спустя некоторое время девочке через другой мессенджер позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что она стала жертвой мошенников, а также нарушила правило о неразглашении паролей. Под многочисленными угрозами, в том числе для ее родителей, девочка собрала все деньги дома и отдала мошенникам. "В общей сложности ущерб составил около 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник. После того, как девочка отдала деньги, мошенники еще пару дней оставались с ней на связи, а после удалили все переписки и исчезли.
https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026429527.html
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей

Аферисты от имени приемной комиссии Гнесинки украли у подростка 300 тысяч рублей

© Depositphotos.com / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Depositphotos.com / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мошенники по видом приемной комиссии обманули 16-летнюю абитуриентку на 300 тысяч рублей в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 27 июня в полицию обратился мужчина и рассказал, что его 16-летняя дочь несколькими днями ранее подала документы в приемную комиссию Гнесинского училища, а после ей в одном из мессенджерах позвонил некто и представился сотрудником якобы приемной комиссии.
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Лжесотрудник убедил девочку зарегистрироваться на фейковом сайте Минобразования, а после продиктовать пароль из смс.
"После разговора она заметила, что в ее почту был выполнен вход с неизвестного устройства", - рассказал собеседник агентства.
Спустя некоторое время девочке через другой мессенджер позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что она стала жертвой мошенников, а также нарушила правило о неразглашении паролей. Под многочисленными угрозами, в том числе для ее родителей, девочка собрала все деньги дома и отдала мошенникам.
"В общей сложности ущерб составил около 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник.
После того, как девочка отдала деньги, мошенники еще пару дней оставались с ней на связи, а после удалили все переписки и исчезли.
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