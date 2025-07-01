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Жительница Приморья перевела "ясновидящей" 600 тысяч рублей
Жительница Приморья перевела "ясновидящей" 600 тысяч рублей - РИА Новости, 01.07.2025
Жительница Приморья перевела "ясновидящей" 600 тысяч рублей
Жительница Приморья перевела 600 тысяч рублей лжеясновидящей за "снятие порчи", сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:35:00+03:00
2025-07-01T06:35:00+03:00
2025-07-01T10:30:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Жительница Приморья перевела 600 тысяч рублей лжеясновидящей за "снятие порчи", сообщила краевая прокуратура. "Женщина заинтересовалась видео-аккаунтом "ясновидящей" в одном из мессенджеров и откликнулась на предложение провести магический расклад на картах. "Предсказательница" связалась с потерпевшей и убедила ее в правдивости проведения таких практик. Она "нагадала" женщине, что на ее семью наложена смертельная порча, и потребовала денежные средства за ее "снятие". На протяжении недели потерпевшая переводила деньги лжегадалке за проводимые "ритуалы". Общая сумма ущерба составила почти 600 тысяч рублей", — рассказали в ведомстве.Там считают, что женщина поверила злоумышленнице, поскольку на момент общения с ней находилась с сыном на лечении в больнице. Она обратилась в полицию, когда мнимая предсказательница перестала выходить на связь.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.
https://ria.ru/20241023/gadalka-1979554591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
Жительница Приморья перевела "ясновидящей" 600 тысяч рублей
Жительница Приморья перевела лжеясновидящей 600 тысяч рублей за снятие порчи
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Жительница Приморья перевела 600 тысяч рублей лжеясновидящей за "снятие порчи", сообщила краевая прокуратура.
"Женщина заинтересовалась видео-аккаунтом "ясновидящей" в одном из мессенджеров и откликнулась на предложение провести магический расклад на картах. "Предсказательница" связалась с потерпевшей и убедила ее в правдивости проведения таких практик. Она "нагадала" женщине, что на ее семью наложена смертельная порча, и потребовала денежные средства за ее "снятие". На протяжении недели потерпевшая переводила деньги лжегадалке за проводимые "ритуалы". Общая сумма ущерба составила почти 600 тысяч рублей", — рассказали в ведомстве.
Там считают, что женщина поверила злоумышленнице, поскольку на момент общения с ней находилась с сыном на лечении в больнице. Она обратилась в полицию, когда мнимая предсказательница перестала выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.