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Жительница Приморья перевела "ясновидящей" 600 тысяч рублей - РИА Новости, 01.07.2025
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06:35 01.07.2025 (обновлено: 10:30 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/moshennichestvo-2026430413.html
Жительница Приморья перевела "ясновидящей" 600 тысяч рублей
Жительница Приморья перевела "ясновидящей" 600 тысяч рублей - РИА Новости, 01.07.2025
Жительница Приморья перевела "ясновидящей" 600 тысяч рублей
Жительница Приморья перевела 600 тысяч рублей лжеясновидящей за "снятие порчи", сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:35:00+03:00
2025-07-01T10:30:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Жительница Приморья перевела 600 тысяч рублей лжеясновидящей за "снятие порчи", сообщила краевая прокуратура. "Женщина заинтересовалась видео-аккаунтом "ясновидящей" в одном из мессенджеров и откликнулась на предложение провести магический расклад на картах. "Предсказательница" связалась с потерпевшей и убедила ее в правдивости проведения таких практик. Она "нагадала" женщине, что на ее семью наложена смертельная порча, и потребовала денежные средства за ее "снятие". На протяжении недели потерпевшая переводила деньги лжегадалке за проводимые "ритуалы". Общая сумма ущерба составила почти 600 тысяч рублей", — рассказали в ведомстве.Там считают, что женщина поверила злоумышленнице, поскольку на момент общения с ней находилась с сыном на лечении в больнице. Она обратилась в полицию, когда мнимая предсказательница перестала выходить на связь.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
Жительница Приморья перевела "ясновидящей" 600 тысяч рублей

Жительница Приморья перевела лжеясновидящей 600 тысяч рублей за снятие порчи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Жительница Приморья перевела 600 тысяч рублей лжеясновидящей за "снятие порчи", сообщила краевая прокуратура.
"Женщина заинтересовалась видео-аккаунтом "ясновидящей" в одном из мессенджеров и откликнулась на предложение провести магический расклад на картах. "Предсказательница" связалась с потерпевшей и убедила ее в правдивости проведения таких практик. Она "нагадала" женщине, что на ее семью наложена смертельная порча, и потребовала денежные средства за ее "снятие". На протяжении недели потерпевшая переводила деньги лжегадалке за проводимые "ритуалы". Общая сумма ущерба составила почти 600 тысяч рублей", — рассказали в ведомстве.
Там считают, что женщина поверила злоумышленнице, поскольку на момент общения с ней находилась с сыном на лечении в больнице. Она обратилась в полицию, когда мнимая предсказательница перестала выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.
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