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Мосгорсуд отказался исключить Курбангалееву* из реестра иноагентов - РИА Новости, 01.07.2025
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06:01 01.07.2025 (обновлено: 06:02 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/mosgorsud-2026428318.html
Мосгорсуд отказался исключить Курбангалееву* из реестра иноагентов
Мосгорсуд отказался исключить Курбангалееву* из реестра иноагентов - РИА Новости, 01.07.2025
Мосгорсуд отказался исключить Курбангалееву* из реестра иноагентов
Мосгорсуд повторно отказался исключить бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* из реестра иноагентов, в том числе из-за работы на YouTube-канале, финансируемом РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:01:00+03:00
2025-07-01T06:02:00+03:00
россия
прага
фарида курбангалеева
илья пономарев
московский городской суд
youtube
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд повторно отказался исключить бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* из реестра иноагентов, в том числе из-за работы на YouTube-канале, финансируемом иноагентами Ильей Пономаревым**, Михаилом Ходорковским** и британскими спецслужбами, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. "Решение Замоскворецкого районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя административного истца - без удовлетворения", - говорится в материалах. Курбангалеева* вела политическую деятельность "в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", в числе которых распространение сообщений и материалов лиц, также включенных в реестр иноагентов, и сотрудничество с незарегистрированными СМИ-иноагентами, указано в документах. "Является ведущей на YouTube-канале "Утро февраля", финансирование указанного проекта осуществляется за счет личных средств его создателя и владельца Пономарева** (21.10.2022 включен в реестр иностранных агентов, а также включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), за счет пожертвований, а также за счет средств бизнесмена Ходорковского** (20.05.2022 включен в реестр иностранных агентов) и британских спецслужб", - говорится в решении суда. Бывшая телеведущая была включена в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, в июне 2024 года. Замоскворецкий райсуд отказал ей в иске к министерству юстиции РФ с требованием признать внесение в реестр незаконным. Жалоба на решение была рассмотрена Мосгорсудом 24 июня. Курбангалееву* обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу для рассмотрения по существу. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была ведущей программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20250630/dud-2026327591.html
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60
россия, прага, фарида курбангалеева, илья пономарев, московский городской суд, youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Прага, Фарида Курбангалеева, Илья Пономарев, Московский городской суд, YouTube, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Мосгорсуд отказался исключить Курбангалееву* из реестра иноагентов

Мосгорсуд вновь отказался исключить ведущую Курбангалееву из реестра иноагентов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд повторно отказался исключить бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* из реестра иноагентов, в том числе из-за работы на YouTube-канале, финансируемом иноагентами Ильей Пономаревым**, Михаилом Ходорковским** и британскими спецслужбами, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
"Решение Замоскворецкого районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя административного истца - без удовлетворения", - говорится в материалах.
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Курбангалеева* вела политическую деятельность "в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", в числе которых распространение сообщений и материалов лиц, также включенных в реестр иноагентов, и сотрудничество с незарегистрированными СМИ-иноагентами, указано в документах.
"Является ведущей на YouTube-канале "Утро февраля", финансирование указанного проекта осуществляется за счет личных средств его создателя и владельца Пономарева** (21.10.2022 включен в реестр иностранных агентов, а также включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), за счет пожертвований, а также за счет средств бизнесмена Ходорковского** (20.05.2022 включен в реестр иностранных агентов) и британских спецслужб", - говорится в решении суда.
Бывшая телеведущая была включена в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, в июне 2024 года. Замоскворецкий райсуд отказал ей в иске к министерству юстиции РФ с требованием признать внесение в реестр незаконным. Жалоба на решение была рассмотрена Мосгорсудом 24 июня.
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27 июня, 17:07
Курбангалееву* обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.
Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу для рассмотрения по существу.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была ведущей программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
РКН выявил 60 нарушений у иноагента Курбангалеевой*
24 декабря 2024, 05:47
 
РоссияПрагаФарида КурбангалееваИлья ПономаревМосковский городской судYouTubeФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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