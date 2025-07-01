https://ria.ru/20250701/mosgorsud-2026428318.html

Мосгорсуд отказался исключить Курбангалееву* из реестра иноагентов

Мосгорсуд отказался исключить Курбангалееву* из реестра иноагентов - РИА Новости, 01.07.2025

Мосгорсуд отказался исключить Курбангалееву* из реестра иноагентов

Мосгорсуд повторно отказался исключить бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* из реестра иноагентов, в том числе из-за работы на YouTube-канале, финансируемом РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:01:00+03:00

2025-07-01T06:01:00+03:00

2025-07-01T06:02:00+03:00

россия

прага

фарида курбангалеева

илья пономарев

московский городской суд

youtube

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд повторно отказался исключить бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* из реестра иноагентов, в том числе из-за работы на YouTube-канале, финансируемом иноагентами Ильей Пономаревым**, Михаилом Ходорковским** и британскими спецслужбами, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. "Решение Замоскворецкого районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя административного истца - без удовлетворения", - говорится в материалах. Курбангалеева* вела политическую деятельность "в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", в числе которых распространение сообщений и материалов лиц, также включенных в реестр иноагентов, и сотрудничество с незарегистрированными СМИ-иноагентами, указано в документах. "Является ведущей на YouTube-канале "Утро февраля", финансирование указанного проекта осуществляется за счет личных средств его создателя и владельца Пономарева** (21.10.2022 включен в реестр иностранных агентов, а также включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), за счет пожертвований, а также за счет средств бизнесмена Ходорковского** (20.05.2022 включен в реестр иностранных агентов) и британских спецслужб", - говорится в решении суда. Бывшая телеведущая была включена в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, в июне 2024 года. Замоскворецкий райсуд отказал ей в иске к министерству юстиции РФ с требованием признать внесение в реестр незаконным. Жалоба на решение была рассмотрена Мосгорсудом 24 июня. Курбангалееву* обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу для рассмотрения по существу. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была ведущей программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20250630/dud-2026327591.html

https://ria.ru/20250627/agent-2025887773.html

https://ria.ru/20241224/roskomnadzor-1990926431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, прага, фарида курбангалеева, илья пономарев, московский городской суд, youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)