Мосгорсуд отказался исключить Курбангалееву* из реестра иноагентов
Мосгорсуд вновь отказался исключить ведущую Курбангалееву из реестра иноагентов
Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд повторно отказался исключить бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* из реестра иноагентов, в том числе из-за работы на YouTube-канале, финансируемом иноагентами Ильей Пономаревым**, Михаилом Ходорковским** и британскими спецслужбами, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
"Решение Замоскворецкого районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя административного истца - без удовлетворения", - говорится в материалах.
Курбангалеева* вела политическую деятельность "в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", в числе которых распространение сообщений и материалов лиц, также включенных в реестр иноагентов, и сотрудничество с незарегистрированными СМИ-иноагентами, указано в документах.
"Является ведущей на YouTube-канале "Утро февраля", финансирование указанного проекта осуществляется за счет личных средств его создателя и владельца Пономарева** (21.10.2022 включен в реестр иностранных агентов, а также включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), за счет пожертвований, а также за счет средств бизнесмена Ходорковского** (20.05.2022 включен в реестр иностранных агентов) и британских спецслужб", - говорится в решении суда.
Бывшая телеведущая была включена в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, в июне 2024 года. Замоскворецкий райсуд отказал ей в иске к министерству юстиции РФ с требованием признать внесение в реестр незаконным. Жалоба на решение была рассмотрена Мосгорсудом 24 июня.
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Курбангалееву* обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.
Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу для рассмотрения по существу.
* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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