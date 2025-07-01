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Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 01.07.2025
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04:32 01.07.2025 (обновлено: 06:35 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/mosgorsud-2026423987.html
Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову
Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 01.07.2025
Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову
Мосгорсуд во вторник огласит приговор экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T04:32:00+03:00
2025-07-01T06:35:00+03:00
происшествия
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тимур иванов
сергей бородин
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник огласит приговор экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Там уточнили, что оглашение приговора назначено на 15:00.Процесс проходил в закрытом режиме. Иванову запросили 14,5 лет колонии общего режима, второму фигуранту Антону Филатову — 14 лет. Кроме того, суд просил передать имущество Иванова в доход государства.По делу заявлены и иски потерпевших. на 216 миллионов рублей и 3,9 миллиарда рублей.Дело рассматривают с конца марта.В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года, когда Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую первому фигуранту. Их обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов для Керченской переправы в обход санкций. Вину они не признают.
https://ria.ru/20250623/ivanov-2024842968.html
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026234544.html
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происшествия, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, агентство по страхованию вкладов, оборонстрой
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Московский городской суд, Агентство по страхованию вкладов, ОборонСтрой
Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову

Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову по делу о растрате

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник огласит приговор экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Там уточнили, что оглашение приговора назначено на 15:00.
Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова
23 июня, 14:28
Процесс проходил в закрытом режиме. Иванову запросили 14,5 лет колонии общего режима, второму фигуранту Антону Филатову — 14 лет. Кроме того, суд просил передать имущество Иванова в доход государства.
По делу заявлены и иски потерпевших. на 216 миллионов рублей и 3,9 миллиарда рублей.
Дело рассматривают с конца марта.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года, когда Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую первому фигуранту. Их обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов для Керченской переправы в обход санкций. Вину они не признают.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова
01:02
 
ПроисшествияРоссияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминМосковский городской судАгентство по страхованию вкладовОборонСтрой
 
 
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