https://ria.ru/20250701/mosgorsud-2026423987.html

Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову

Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 01.07.2025

Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову

Мосгорсуд во вторник огласит приговор экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T04:32:00+03:00

2025-07-01T04:32:00+03:00

2025-07-01T06:35:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник огласит приговор экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Там уточнили, что оглашение приговора назначено на 15:00.Процесс проходил в закрытом режиме. Иванову запросили 14,5 лет колонии общего режима, второму фигуранту Антону Филатову — 14 лет. Кроме того, суд просил передать имущество Иванова в доход государства.По делу заявлены и иски потерпевших. на 216 миллионов рублей и 3,9 миллиарда рублей.Дело рассматривают с конца марта.В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года, когда Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую первому фигуранту. Их обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов для Керченской переправы в обход санкций. Вину они не признают.

https://ria.ru/20250623/ivanov-2024842968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, агентство по страхованию вкладов, оборонстрой