Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову
Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистра обороны Иванову по делу о растрате
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник огласит приговор экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Там уточнили, что оглашение приговора назначено на 15:00.
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Процесс проходил в закрытом режиме. Иванову запросили 14,5 лет колонии общего режима, второму фигуранту Антону Филатову — 14 лет. Кроме того, суд просил передать имущество Иванова в доход государства.
По делу заявлены и иски потерпевших. на 216 миллионов рублей и 3,9 миллиарда рублей.
Дело рассматривают с конца марта.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года, когда Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую первому фигуранту. Их обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов для Керченской переправы в обход санкций. Вину они не признают.