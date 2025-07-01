https://ria.ru/20250701/mordovija-2026424577.html
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.07.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщает администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:01:00+03:00
2025-07-01T05:01:00+03:00
2025-07-01T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика мордовия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщает администрация региона в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии объявили беспилотную опасность
На всей территории Мордовии объявили беспилотную опасность