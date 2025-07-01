https://ria.ru/20250701/moldaviya-2026572114.html

Гуцул рассказала, зачем власти Молдавии завели на нее дело

Гуцул рассказала, зачем власти Молдавии завели на нее дело - РИА Новости, 01.07.2025

Гуцул рассказала, зачем власти Молдавии завели на нее дело

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что власти Молдавии используют ее судебный процесс для запугивания представителей оппозиции. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:53:00+03:00

2025-07-01T16:53:00+03:00

2025-07-01T16:55:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что власти Молдавии используют ее судебный процесс для запугивания представителей оппозиции.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет."То, что прокуроры будут запрашивать такое наказание, мы предполагали с первого дня, как господин Епуре (прокурор - ред.) взялся за мое дело. Гуцул сегодня стала примером публичной порки, человеком, который будет примером для других членов оппозиции, чтобы они не шли против нынешней власти, чтобы сдерживали себя. Мы знаем, что оппозиция действительно сильна и видит проблемы и пробелы, которые создались за четыре года действующей властью", - заявила глава Гагаузии.Она поблагодарила судью, позволившую журналистам присутствовать на заседании и лично наблюдать за "шоу", которое происходит в суде.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250630/moldaviya-2026182860.html

https://ria.ru/20250630/moldavija-2026318403.html

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