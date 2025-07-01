https://ria.ru/20250701/mishustin-2026553659.html

Мишустин оценил единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин

Мишустин оценил единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин - РИА Новости, 01.07.2025

Мишустин оценил единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин

Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин хорошо себя зарекомендовало, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:12:00+03:00

2025-07-01T15:12:00+03:00

2025-07-01T16:04:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014312424_0:26:2953:1687_1920x0_80_0_0_2e334b2365db07a9890cc8c925f4105c.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин хорошо себя зарекомендовало, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан. "Хорошо себя зарекомендовало единое пособие, которое было введено для нуждающихся семей и беременных женщин по поручению президента (РФ Владимира Путина - ред). В прошлом году оно выплачивалось на 10 миллионов детей и 140 тысячам будущих матерей. На его предоставление в текущем году в бюджетах всех уровней выделено 1,8 триллиона рублей", - рассказал Мишустин. Глава правительства отметил, что кабмин упрощает механизм такой помощи для удобства россиян с учетом обратной связи от граждан. К примеру, с января выплата автоматически назначается на новорожденного, если семья уже получает пособие на старших детей.

https://ria.ru/20250623/vyplaty-1733163258.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин