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Мишустин оценил единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин - РИА Новости, 01.07.2025
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15:12 01.07.2025 (обновлено: 16:04 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/mishustin-2026553659.html
Мишустин оценил единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин
Мишустин оценил единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин - РИА Новости, 01.07.2025
Мишустин оценил единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин
Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин хорошо себя зарекомендовало, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:12:00+03:00
2025-07-01T16:04:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин хорошо себя зарекомендовало, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан. "Хорошо себя зарекомендовало единое пособие, которое было введено для нуждающихся семей и беременных женщин по поручению президента (РФ Владимира Путина - ред). В прошлом году оно выплачивалось на 10 миллионов детей и 140 тысячам будущих матерей. На его предоставление в текущем году в бюджетах всех уровней выделено 1,8 триллиона рублей", - рассказал Мишустин. Глава правительства отметил, что кабмин упрощает механизм такой помощи для удобства россиян с учетом обратной связи от граждан. К примеру, с января выплата автоматически назначается на новорожденного, если семья уже получает пособие на старших детей.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин

Мишустин: единое пособие для нуждающихся семей хорошо себя зарекомендовало

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин хорошо себя зарекомендовало, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.
"Хорошо себя зарекомендовало единое пособие, которое было введено для нуждающихся семей и беременных женщин по поручению президента (РФ Владимира Путина - ред). В прошлом году оно выплачивалось на 10 миллионов детей и 140 тысячам будущих матерей. На его предоставление в текущем году в бюджетах всех уровней выделено 1,8 триллиона рублей", - рассказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что кабмин упрощает механизм такой помощи для удобства россиян с учетом обратной связи от граждан. К примеру, с января выплата автоматически назначается на новорожденного, если семья уже получает пособие на старших детей.
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