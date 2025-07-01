https://ria.ru/20250701/minprosveschenie-2026434011.html
Минпросвещения проанализирует качество обучения детей с ОВЗ
Минпросвещения проанализирует качество обучения детей с ОВЗ - РИА Новости, 01.07.2025
Минпросвещения проанализирует качество обучения детей с ОВЗ
Министерство просвещения России проведет анализ качества и полноты обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:32:00+03:00
2025-07-01T07:32:00+03:00
2025-07-01T07:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министерство просвещения России проведет анализ качества и полноты обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. "Есть еще ряд вопросов, связанных с организацией обучения на дому (детей с ОВЗ - ред.). Нам предстоит провести анализ организации такой формы обучения с точки зрения полноты и качества обеспечения специальных условий. Это показывает, что система постепенно, не всегда быстро меняется, давая детям возможность выбора и создавая условия для комфортного обучения", - сказала Фальковская. Она добавила, что Минпросвещения РФ провело большую работу, чтобы повысить качество и доступность образования для детей с инвалидностью и ОВЗ. "При этом прислушиваемся к родителям – актуализируем нормативное правовое обеспечение учащихся с учетом мнения семей", - заключила Фальковская.
https://ria.ru/20250701/obuchenie-2026418390.html
https://ria.ru/20250208/putin-1998126432.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минпросвещения проанализирует качество обучения детей с ОВЗ
Минпросвещения проанализирует качество и полноту обучения на дому детей с ОВЗ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министерство просвещения России проведет анализ качества и полноты обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.
"Есть еще ряд вопросов, связанных с организацией обучения на дому (детей с ОВЗ - ред.). Нам предстоит провести анализ организации такой формы обучения с точки зрения полноты и качества обеспечения специальных условий. Это показывает, что система постепенно, не всегда быстро меняется, давая детям возможность выбора и создавая условия для комфортного обучения", - сказала Фальковская.
Она добавила, что Минпросвещения РФ
провело большую работу, чтобы повысить качество и доступность образования для детей с инвалидностью и ОВЗ.
"При этом прислушиваемся к родителям – актуализируем нормативное правовое обеспечение учащихся с учетом мнения семей", - заключила Фальковская.