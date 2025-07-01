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Минпросвещения проанализирует качество обучения детей с ОВЗ - РИА Новости, 01.07.2025
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07:32 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/minprosveschenie-2026434011.html
Минпросвещения проанализирует качество обучения детей с ОВЗ
Минпросвещения проанализирует качество обучения детей с ОВЗ - РИА Новости, 01.07.2025
Минпросвещения проанализирует качество обучения детей с ОВЗ
Министерство просвещения России проведет анализ качества и полноты обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:32:00+03:00
2025-07-01T07:32:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министерство просвещения России проведет анализ качества и полноты обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. "Есть еще ряд вопросов, связанных с организацией обучения на дому (детей с ОВЗ - ред.). Нам предстоит провести анализ организации такой формы обучения с точки зрения полноты и качества обеспечения специальных условий. Это показывает, что система постепенно, не всегда быстро меняется, давая детям возможность выбора и создавая условия для комфортного обучения", - сказала Фальковская. Она добавила, что Минпросвещения РФ провело большую работу, чтобы повысить качество и доступность образования для детей с инвалидностью и ОВЗ. "При этом прислушиваемся к родителям – актуализируем нормативное правовое обеспечение учащихся с учетом мнения семей", - заключила Фальковская.
https://ria.ru/20250701/obuchenie-2026418390.html
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общество, россия
Общество, Россия
Минпросвещения проанализирует качество обучения детей с ОВЗ

Минпросвещения проанализирует качество и полноту обучения на дому детей с ОВЗ

© Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Виталий Тимкив
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Школьница во время дистанционного обучения дома. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министерство просвещения России проведет анализ качества и полноты обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.
"Есть еще ряд вопросов, связанных с организацией обучения на дому (детей с ОВЗ - ред.). Нам предстоит провести анализ организации такой формы обучения с точки зрения полноты и качества обеспечения специальных условий. Это показывает, что система постепенно, не всегда быстро меняется, давая детям возможность выбора и создавая условия для комфортного обучения", - сказала Фальковская.
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Она добавила, что Минпросвещения РФ провело большую работу, чтобы повысить качество и доступность образования для детей с инвалидностью и ОВЗ.
"При этом прислушиваемся к родителям – актуализируем нормативное правовое обеспечение учащихся с учетом мнения семей", - заключила Фальковская.
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