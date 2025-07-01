https://ria.ru/20250701/militarizm-2026462170.html
Жданова прокомментировала попытки Германии "показать зубы"
Жданова прокомментировала попытки Германии "показать зубы" - РИА Новости, 01.07.2025
Жданова прокомментировала попытки Германии "показать зубы"
Милитаризм Германии призван отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:36:00+03:00
2025-07-01T10:36:00+03:00
2025-07-01T10:37:00+03:00
в мире
германия
вена
юлия жданова
сара вагенкнехт
евросоюз
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921465081_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b312828025ca9b5f124d87fc666e1736.jpg
ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Милитаризм Германии призван отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Демонстративный милитаризм немцев диктуется внутренней повесткой. За попытками "показать зубы" проступает стремление отвлечь собственное население от обостряющихся в Германии и в целом в ЕС социально-экономических проблем, переключить его внимание на внешние псевдоугрозы, хоть как-то укрепить свои политические позиции", - сказала Жданова. Ранее издание Bild со ссылкой на правительственные источники сообщило, что кабмин Германии планирует пошагово увеличить оборонный бюджет Германии к 2029 году до 152,8 миллиарда евро, что соответствует 3,5% от ВВП. Эта новость уже вызвала критику со стороны некоторых политиков: известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала "безумием" и выбрасыванием на ветер денег налогоплательщиков планы по увеличению бюджета на оборону.
https://ria.ru/20250524/germaniya-2018794130.html
германия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921465081_168:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_275f1adbc8be8d775245a85d252a7db4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, вена, юлия жданова, сара вагенкнехт, евросоюз, bild
В мире, Германия, Вена, Юлия Жданова, Сара Вагенкнехт, Евросоюз, Bild
Жданова прокомментировала попытки Германии "показать зубы"
Жданова: милитаризм ФРГ призван отвлечь от внутренних проблем