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Жданова прокомментировала попытки Германии "показать зубы" - РИА Новости, 01.07.2025
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10:36 01.07.2025 (обновлено: 10:37 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/militarizm-2026462170.html
Жданова прокомментировала попытки Германии "показать зубы"
Жданова прокомментировала попытки Германии "показать зубы" - РИА Новости, 01.07.2025
Жданова прокомментировала попытки Германии "показать зубы"
Милитаризм Германии призван отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:36:00+03:00
2025-07-01T10:37:00+03:00
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Милитаризм Германии призван отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Демонстративный милитаризм немцев диктуется внутренней повесткой. За попытками "показать зубы" проступает стремление отвлечь собственное население от обостряющихся в Германии и в целом в ЕС социально-экономических проблем, переключить его внимание на внешние псевдоугрозы, хоть как-то укрепить свои политические позиции", - сказала Жданова. Ранее издание Bild со ссылкой на правительственные источники сообщило, что кабмин Германии планирует пошагово увеличить оборонный бюджет Германии к 2029 году до 152,8 миллиарда евро, что соответствует 3,5% от ВВП. Эта новость уже вызвала критику со стороны некоторых политиков: известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала "безумием" и выбрасыванием на ветер денег налогоплательщиков планы по увеличению бюджета на оборону.
https://ria.ru/20250524/germaniya-2018794130.html
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в мире, германия, вена, юлия жданова, сара вагенкнехт, евросоюз, bild
В мире, Германия, Вена, Юлия Жданова, Сара Вагенкнехт, Евросоюз, Bild
Жданова прокомментировала попытки Германии "показать зубы"

Жданова: милитаризм ФРГ призван отвлечь от внутренних проблем

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Милитаризм Германии призван отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Демонстративный милитаризм немцев диктуется внутренней повесткой. За попытками "показать зубы" проступает стремление отвлечь собственное население от обостряющихся в Германии и в целом в ЕС социально-экономических проблем, переключить его внимание на внешние псевдоугрозы, хоть как-то укрепить свои политические позиции", - сказала Жданова.
Ранее издание Bild со ссылкой на правительственные источники сообщило, что кабмин Германии планирует пошагово увеличить оборонный бюджет Германии к 2029 году до 152,8 миллиарда евро, что соответствует 3,5% от ВВП. Эта новость уже вызвала критику со стороны некоторых политиков: известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала "безумием" и выбрасыванием на ветер денег налогоплательщиков планы по увеличению бюджета на оборону.
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