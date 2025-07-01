https://ria.ru/20250701/mihalkov-2026435272.html

На Украине объявили в розыск Никиту Михалкова

На Украине объявили в розыск Никиту Михалкова - РИА Новости, 01.07.2025

На Украине объявили в розыск Никиту Михалкова

Народный артист России, режиссер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине, свидетельствуют данные украинского министерства внутренних дел. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:46:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине, свидетельствуют данные украинского министерства внутренних дел. Согласно данным, Михалков разыскивается Службой безопасности Украины (СБУ) с марта 2022 года. С 2018 года он находится в списке деятелей, которые, по мнению официального Киева, создает угрозу национальной безопасности. С 2017 года режиссер внесен в скандально известный украинский сайт "Миротворец". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997020652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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