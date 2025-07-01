https://ria.ru/20250701/migratsiya-2026472518.html

В Белоруссии перекрыли канал незаконной миграции в Россию

В Белоруссии перекрыли канал незаконной миграции в Россию - РИА Новости, 01.07.2025

В Белоруссии перекрыли канал незаконной миграции в Россию

Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции в Россию с территории Белоруссии, задержаны семь фигурантов и более 20 их клиентов, сообщила... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:45:00+03:00

2025-07-01T11:45:00+03:00

2025-07-01T11:45:00+03:00

россия

белоруссия

минск

происшествия

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции в Россию с территории Белоруссии, задержаны семь фигурантов и более 20 их клиентов, сообщила пресс-служба МВД республики. "Сотрудники 11-го управления по Могилевской области главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке отряда спецназначения внутренних войск МВД "Гром" задержали семерых жителей Минска. Они за деньги помогали гражданам третьих стран незаконно въезжать в Россию с территории Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД. Отмечается, что вместе с участниками организованной группы задержаны более 20 их клиентов. По данным пресс-службы, фигуранты знали, что их клиенты ранее были депортированы из РФ с запретом на въезд. "В ходе обысков обнаружены и изъяты крупные суммы в рублях и валюте", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022160593.html

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россия, белоруссия, минск, происшествия