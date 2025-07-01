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В Белоруссии перекрыли канал незаконной миграции в Россию - РИА Новости, 01.07.2025
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11:45 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/migratsiya-2026472518.html
В Белоруссии перекрыли канал незаконной миграции в Россию
В Белоруссии перекрыли канал незаконной миграции в Россию - РИА Новости, 01.07.2025
В Белоруссии перекрыли канал незаконной миграции в Россию
Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции в Россию с территории Белоруссии, задержаны семь фигурантов и более 20 их клиентов, сообщила... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:45:00+03:00
2025-07-01T11:45:00+03:00
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции в Россию с территории Белоруссии, задержаны семь фигурантов и более 20 их клиентов, сообщила пресс-служба МВД республики. "Сотрудники 11-го управления по Могилевской области главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке отряда спецназначения внутренних войск МВД "Гром" задержали семерых жителей Минска. Они за деньги помогали гражданам третьих стран незаконно въезжать в Россию с территории Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД. Отмечается, что вместе с участниками организованной группы задержаны более 20 их клиентов. По данным пресс-службы, фигуранты знали, что их клиенты ранее были депортированы из РФ с запретом на въезд. "В ходе обысков обнаружены и изъяты крупные суммы в рублях и валюте", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.
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россия, белоруссия, минск, происшествия
Россия, Белоруссия, Минск, Происшествия
В Белоруссии перекрыли канал незаконной миграции в Россию

МВД Белоруссии сообщило о перекрытии канала незаконной миграции в Россию

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции в Россию с территории Белоруссии, задержаны семь фигурантов и более 20 их клиентов, сообщила пресс-служба МВД республики.
"Сотрудники 11-го управления по Могилевской области главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке отряда спецназначения внутренних войск МВД "Гром" задержали семерых жителей Минска. Они за деньги помогали гражданам третьих стран незаконно въезжать в Россию с территории Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.
Отмечается, что вместе с участниками организованной группы задержаны более 20 их клиентов. По данным пресс-службы, фигуранты знали, что их клиенты ранее были депортированы из РФ с запретом на въезд.
"В ходе обысков обнаружены и изъяты крупные суммы в рублях и валюте", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска задержали в Подмосковье восемь человек, подозреваемых в организации канала незаконной миграции. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Подмосковье задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции
11 июня, 07:45
 
РоссияБелоруссияМинскПроисшествия
 
 
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