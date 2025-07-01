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За найденные уязвимости в мессенджере Max заплатят до пяти миллионов рублей - РИА Новости, 01.07.2025
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14:42 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/messendzher-2026526214.html
За найденные уязвимости в мессенджере Max заплатят до пяти миллионов рублей
За найденные уязвимости в мессенджере Max заплатят до пяти миллионов рублей - РИА Новости, 01.07.2025
За найденные уязвимости в мессенджере Max заплатят до пяти миллионов рублей
VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров", предусматривающую награду до 5 миллионов рублей за найденные уязвимости, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:42:00+03:00
2025-07-01T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров", предусматривающую награду до 5 миллионов рублей за найденные уязвимости, говорится в сообщении компании. "Max присоединяется к публичной программе VK по поиску уязвимостей Bug Bounty, делая акцент на защиту приватности пользователей. Максимальное вознаграждение составит 5 миллионов рублей", - сказано в сообщении. Компания предлагает найти уязвимости в мобильном приложении, web и desktop-версиях платформы без ограничения области поиска. Выплаты будут варьироваться от степени критичности найденных уязвимостей с особым фокусом на защищенности пользовательских данных, добавили в VK. VK развивает сообщество багхантеров с 2014 года. За 10 лет существования программы компания выплатила этичным хакерам более 236 миллионов рублей. В 2022 году программа поиска уязвимостей от VK появилась на платформах Standoff365 и BI.ZONE Bug Bounty. На 2024 год VK закладывала в бюджет программы более 200 миллионов рублей. Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы Max. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
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технологии, google, общество
Технологии, Google, Общество
За найденные уязвимости в мессенджере Max заплатят до пяти миллионов рублей

VK ввела награду до 5 млн рублей за найденные уязвимости в мессенджере Max

© Depositphotos.com / DragonImagesДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Depositphotos.com / DragonImages
Девушка за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров", предусматривающую награду до 5 миллионов рублей за найденные уязвимости, говорится в сообщении компании.
"Max присоединяется к публичной программе VK по поиску уязвимостей Bug Bounty, делая акцент на защиту приватности пользователей. Максимальное вознаграждение составит 5 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Компания предлагает найти уязвимости в мобильном приложении, web и desktop-версиях платформы без ограничения области поиска. Выплаты будут варьироваться от степени критичности найденных уязвимостей с особым фокусом на защищенности пользовательских данных, добавили в VK.
VK развивает сообщество багхантеров с 2014 года. За 10 лет существования программы компания выплатила этичным хакерам более 236 миллионов рублей. В 2022 году программа поиска уязвимостей от VK появилась на платформах Standoff365 и BI.ZONE Bug Bounty. На 2024 год VK закладывала в бюджет программы более 200 миллионов рублей.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы Max. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
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