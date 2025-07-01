https://ria.ru/20250701/messendzher-2026526214.html

За найденные уязвимости в мессенджере Max заплатят до пяти миллионов рублей

За найденные уязвимости в мессенджере Max заплатят до пяти миллионов рублей - РИА Новости, 01.07.2025

За найденные уязвимости в мессенджере Max заплатят до пяти миллионов рублей

VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров", предусматривающую награду до 5 миллионов рублей за найденные уязвимости, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:42:00+03:00

2025-07-01T14:42:00+03:00

2025-07-01T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров", предусматривающую награду до 5 миллионов рублей за найденные уязвимости, говорится в сообщении компании. "Max присоединяется к публичной программе VK по поиску уязвимостей Bug Bounty, делая акцент на защиту приватности пользователей. Максимальное вознаграждение составит 5 миллионов рублей", - сказано в сообщении. Компания предлагает найти уязвимости в мобильном приложении, web и desktop-версиях платформы без ограничения области поиска. Выплаты будут варьироваться от степени критичности найденных уязвимостей с особым фокусом на защищенности пользовательских данных, добавили в VK. VK развивает сообщество багхантеров с 2014 года. За 10 лет существования программы компания выплатила этичным хакерам более 236 миллионов рублей. В 2022 году программа поиска уязвимостей от VK появилась на платформах Standoff365 и BI.ZONE Bug Bounty. На 2024 год VK закладывала в бюджет программы более 200 миллионов рублей. Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы Max. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html

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технологии, google, общество