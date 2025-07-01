Маск пообещал, что выступающие за законопроект Трампа проиграют праймериз
Маск: конгрессмены, выступающие за законопроект Трампа, проиграют праймериз
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пообещал в социальной сети X, что конгрессмены, выступающие за законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что он сделает на Земле.
"Каждый член конгресса, который выступал за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за крупнейшее в истории увеличение долга, должен опустить голову от стыда! И они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле", - написал Маск.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
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