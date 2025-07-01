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Маск пообещал, что выступающие за законопроект Трампа проиграют праймериз - РИА Новости, 01.07.2025
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06:51 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/mask-2026431245.html
Маск пообещал, что выступающие за законопроект Трампа проиграют праймериз
Маск пообещал, что выступающие за законопроект Трампа проиграют праймериз - РИА Новости, 01.07.2025
Маск пообещал, что выступающие за законопроект Трампа проиграют праймериз
Американский предприниматель Илон Маск пообещал в социальной сети X, что конгрессмены, выступающие за законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:51:00+03:00
2025-07-01T06:51:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пообещал в социальной сети X, что конгрессмены, выступающие за законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что он сделает на Земле. "Каждый член конгресса, который выступал за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за крупнейшее в истории увеличение долга, должен опустить голову от стыда! И они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле", - написал Маск. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
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сша, земля, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска, в мире
США, Земля, Илон Маск, Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска, В мире
Маск пообещал, что выступающие за законопроект Трампа проиграют праймериз

Маск: конгрессмены, выступающие за законопроект Трампа, проиграют праймериз

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пообещал в социальной сети X, что конгрессмены, выступающие за законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что он сделает на Земле.
"Каждый член конгресса, который выступал за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за крупнейшее в истории увеличение долга, должен опустить голову от стыда! И они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле", - написал Маск.
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Маск предложил создать в США новую политическую партию
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Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
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29 июня, 09:35
 
СШАЗемляИлон МаскДональд ТрампКонфликт Трампа и МаскаВ мире
 
 
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