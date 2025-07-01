https://ria.ru/20250701/mask-2026407023.html

Маск предложил создать в США новую политическую партию

Маск предложил создать в США новую политическую партию - РИА Новости, 01.07.2025

Маск предложил создать в США новую политическую партию

Американский предприниматель Илон Маск на фоне несогласия с продвигаемым президентом США Дональдом Трампом законопроектом на своей странице в соцсети X снова... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:03:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне несогласия с продвигаемым президентом США Дональдом Трампом законопроектом на своей странице в соцсети X снова предложил создать в США новую политическую партию, которая будет действительно заботиться о людях, заявив, что на данный момент страна "однопартийная". "Из-за безумных расходов на этот законопроект, который поднимает потолок госдолга на рекордные пять триллионов долларов, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране ... Пришло время для новой политической партии, которая по-настоящему беспокоится о людях", - написал Маск. Ранее Маск опубликовал на своей странице в X опрос о необходимости создания новой партии. За выступили 80,4% респондентов, всего за сутки в опросе приняли участие более 5,6 миллиона пользователей соцсети. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.

https://ria.ru/20250629/musk-2026105796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп