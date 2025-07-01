Маск предложил создать в США новую политическую партию
Маск призвал создать новую партию в США, которая бы беспокоилась о людях
© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне несогласия с продвигаемым президентом США Дональдом Трампом законопроектом на своей странице в соцсети X снова предложил создать в США новую политическую партию, которая будет действительно заботиться о людях, заявив, что на данный момент страна "однопартийная".
"Из-за безумных расходов на этот законопроект, который поднимает потолок госдолга на рекордные пять триллионов долларов, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране ... Пришло время для новой политической партии, которая по-настоящему беспокоится о людях", - написал Маск.
Маск снова набросился на Трампа с критикой
29 июня, 09:35
Ранее Маск опубликовал на своей странице в X опрос о необходимости создания новой партии. За выступили 80,4% респондентов, всего за сутки в опросе приняли участие более 5,6 миллиона пользователей соцсети.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
Маск назвал бюджетный проект Трампа мерзостью
3 июня, 21:08