В суд поступило дело Марии Максаковой*
Дело певицы Марии Максаковой поступило в суд для заочного рассмотрения
Оперная певица Мария Максакова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения поступило уголовное дело певицы Марии Максаковой* о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело в отношении Максаковой-Игенбергс М.П. поступило в суд", - сказали в суде.
Против Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована.
Согласно Уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова* опубликовала на YouTube.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей в России государственной власти, а также распространяла материалы, созданные иноагентами. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.