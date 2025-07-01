Макрон намерен продолжить переговоры с Путиным
AFP: Макрон продолжит переговоры с Путиным после первого с 2022 года разговора
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным после первого с 2022 года разговора двух лидеров во вторник, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
В офисе французского президента подчеркнули, что разговор между двумя лидерами состоялся впервые с сентября 2022 года.
"Что касается Ирана, то президенты решили координировать свои усилия и вскоре вновь переговорить, чтобы совместно обсудить этот вопрос", - заявили в офисе президента.
Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.
Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт - это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности "должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии".
В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами.