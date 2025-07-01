https://ria.ru/20250701/makron-2026609700.html

Макрон намерен продолжить переговоры с Путиным

Макрон намерен продолжить переговоры с Путиным - РИА Новости, 01.07.2025

Макрон намерен продолжить переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным после первого с 2022 года разговора двух лидеров во... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:47:00+03:00

2025-07-01T19:47:00+03:00

2025-07-01T20:19:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным после первого с 2022 года разговора двух лидеров во вторник, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Макрон провел переговоры с Путиным по теме иранской ядерной программы и Украины. Макрон призвал Путина к скорейшему прекращению огня (на Украине) и продолжит общение с ним", - сообщило СМИ. В офисе французского президента подчеркнули, что разговор между двумя лидерами состоялся впервые с сентября 2022 года.Макрон "призвал к началу переговоров между Украиной и Россией для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта", сообщили в Елисейском дворце."Что касается Ирана, то президенты решили координировать свои усилия и вскоре вновь переговорить, чтобы совместно обсудить этот вопрос", - заявили в офисе президента.Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт - это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности "должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии".В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на мирный атом, продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ. Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами.

https://ria.ru/20250701/putin-2026611242.html

https://ria.ru/20250307/zvonok-2003537056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин, магатэ