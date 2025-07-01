https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026604093.html

Лукашенко рассказал, как сообщил американцам, что не верит им

Лукашенко рассказал, как сообщил американцам, что не верит им - РИА Новости, 01.07.2025

Лукашенко рассказал, как сообщил американцам, что не верит им

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах с представителями США сказал им о своем недоверии, а также заявил, что Европа и США в одном РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:13:00+03:00

2025-07-01T19:13:00+03:00

2025-07-01T22:45:00+03:00

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сша

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах с представителями США сказал им о своем недоверии, а также заявил, что Европа и США в одном спектакле разыгрывают разные роли. С таким заявлением Лукашенко выступил на торжественном собрании по случаю Дня независимости, отрывки его выступления публикует Telegram-канал телеканала СТВ. "Американцам на переговорах я об этом сказал - мы вам не верим. То, что творится сегодня в мире: (президент США Дональд) Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое. Все это сценарий, по моему мнению", - сказал Лукашенко. "Да, у Трампа есть обида на Европу: кинули, за (Джо) Байдена шли стеной, а победил Трамп. Да, у него есть обида, он человек, который не смог смириться с этой обидой, хотя любой политик должен был перечеркнуть прошлое и начать строить настоящее. Так вот, их настоящее - они как были вместе, так и есть. Только в этом спектакле разыгрывают разные роли. Поэтому не успокаивайтесь и не думайте, что уж слишком что-то изменилось. Иран это показал", - сказал президент Белоруссии.По его словам, Иран это показал."С одной стороны, Трамп - миротворец: "Гибнут люди, хочу прекратить войну на Украине!" И тут же наносит удар, абсолютно незаконный удар по Ирану", - заявил Лукашенко.Похожим образом, по его словам, развивается ситуация и на Украине."Опять сценарий, опять спектакль. Якобы миротворец из-за океана отошел, он даже против этой войны, он хочет ее остановить, а вот эти дураки, идиоты - Запад, они хотят войны. Бросьте, мы это все видим. Роли распределены. Президент США правильно в каком-то смысле заявил: "Это ваша война в Европе, воюйте". Но это не значит, что они вне игры. Они опять там, в тени. Они думают, что спрячутся в современном мире за океаном", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026597884.html

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026624322.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, европа, белоруссия, александр лукашенко