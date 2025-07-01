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Лукашенко прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2025
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18:38 01.07.2025 (обновлено: 18:48 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026600036.html
Лукашенко прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии
Лукашенко прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2025
Лукашенко прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск видит "агрессивную демонстрацию силы" в виде учений НАТО у своих границ, но делает все ради снижения... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:38:00+03:00
2025-07-01T18:48:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
нато
александр лукашенко
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск видит "агрессивную демонстрацию силы" в виде учений НАТО у своих границ, но делает все ради снижения напряженности в регионе.&quot;Вы знаете: у нас под боком проводится серия учений &quot;Защитник Европы-2025&quot;. Масштаб и близость маневров угрожающие: 25 тысяч военнослужащих НАТО - это как они заявили - и около 3 тысяч единиц вооружений и техники буквально в десяти-15 километрах от нашей границы. Это даже не расстояние одного броска - это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих &quot;защитников&quot; с наступательным сценарием во всей красе и не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем все, чтобы снизить напряженность в регионе&quot;, - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, слова которого приводит агентство Белта.В связи с этим, по словам президента, принято решение изменить параметры учений вооруженных сил Союзного государства "Запад-2025"."Мы снизили численность войск практически вдвое, перенесли место их расположения вглубь своей территории, подальше от границы на сотни километров", - отметил Лукашенко.День независимости Белоруссии, или День Республики, отмечается ежегодно 3 июля в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. День независимости - главный праздник в стране.
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026600187.html
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в мире, белоруссия, минск, нато, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, НАТО, Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии

Лукашенко назвал учения НАТО у границ Белоруссии агрессивной демонстрацией силы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск видит "агрессивную демонстрацию силы" в виде учений НАТО у своих границ, но делает все ради снижения напряженности в регионе.
«

"Вы знаете: у нас под боком проводится серия учений "Защитник Европы-2025". Масштаб и близость маневров угрожающие: 25 тысяч военнослужащих НАТО - это как они заявили - и около 3 тысяч единиц вооружений и техники буквально в десяти-15 километрах от нашей границы. Это даже не расстояние одного броска - это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих "защитников" с наступательным сценарием во всей красе и не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем все, чтобы снизить напряженность в регионе", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, слова которого приводит агентство Белта.

В связи с этим, по словам президента, принято решение изменить параметры учений вооруженных сил Союзного государства "Запад-2025".
"Мы снизили численность войск практически вдвое, перенесли место их расположения вглубь своей территории, подальше от границы на сотни километров", - отметил Лукашенко.
День независимости Белоруссии, или День Республики, отмечается ежегодно 3 июля в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. День независимости - главный праздник в стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Лукашенко назвал Польшу и Прибалтику военным полигоном
Вчера, 18:38
 
В миреБелоруссияМинскНАТОАлександр Лукашенко
 
 
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