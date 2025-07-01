https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026600036.html

Лукашенко прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии

Лукашенко прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2025

Лукашенко прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск видит "агрессивную демонстрацию силы" в виде учений НАТО у своих границ, но делает все ради снижения... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:38:00+03:00

2025-07-01T18:38:00+03:00

2025-07-01T18:48:00+03:00

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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск видит "агрессивную демонстрацию силы" в виде учений НАТО у своих границ, но делает все ради снижения напряженности в регионе."Вы знаете: у нас под боком проводится серия учений "Защитник Европы-2025". Масштаб и близость маневров угрожающие: 25 тысяч военнослужащих НАТО - это как они заявили - и около 3 тысяч единиц вооружений и техники буквально в десяти-15 километрах от нашей границы. Это даже не расстояние одного броска - это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих "защитников" с наступательным сценарием во всей красе и не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем все, чтобы снизить напряженность в регионе", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, слова которого приводит агентство Белта.В связи с этим, по словам президента, принято решение изменить параметры учений вооруженных сил Союзного государства "Запад-2025"."Мы снизили численность войск практически вдвое, перенесли место их расположения вглубь своей территории, подальше от границы на сотни километров", - отметил Лукашенко.День независимости Белоруссии, или День Республики, отмечается ежегодно 3 июля в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. День независимости - главный праздник в стране.

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026600187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, минск, нато, александр лукашенко