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Лукашенко назвал память о ВОВ вопросом национального достоинства - РИА Новости, 01.07.2025
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18:35 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026599601.html
Лукашенко назвал память о ВОВ вопросом национального достоинства
Лукашенко назвал память о ВОВ вопросом национального достоинства - РИА Новости, 01.07.2025
Лукашенко назвал память о ВОВ вопросом национального достоинства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для белорусов память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны – это вопрос национального... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:35:00+03:00
2025-07-01T18:35:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для белорусов память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны – это вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости - просто слова. "Мы продолжаем историю непокоренного народа. Память о его подвиге - вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости, суверенитете, свободе - просто слова. Мы же опираемся на реальный опыт и реальные достижения", - заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который празднуется 3 июля. Его слова приводит агентство Белта. Глава государства подчеркнул, что День Независимости - это праздник, который имеет фундаментальное значение для белорусов. "Независимость - это свободная и мирная жизнь, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Так мы должны понимать свою независимость. Белорусский народ хорошо помнит, что значит потерять все это в одночасье. И знает, что значит положить жизнь на алтарь будущего родного Отечества. В нашей истории так было не единожды. Но дата освобождения Минска от фашистской оккупации - 3 июля - стала рубежом. Рубежом духовного и гражданского становления нации, огнем и кровью утвердившейся в своем статусе", - заявил Лукашенко. Он отметил, что выбор даты для главного государственного праздника Белоруссии исторически обоснован и принят сердцем каждого белоруса. "В самый острый момент победоносного наступления Красной армии день освобождения Минска стал предвестником победного 9 Мая, символом возрождения белорусской земли да и всего советского народа. Выбор даты нашего главного государственного праздника исторически обоснован и принят сердцем каждого из нас, каждого белоруса. В этом выборе - воля не только нас, современников, которые не могли поступить иначе, но и наших отцов и дедов", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026598559.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал память о ВОВ вопросом национального достоинства

Лукашенко назвал память о подвиге предков вопросом национального достоинства

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для белорусов память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны – это вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости - просто слова.
"Мы продолжаем историю непокоренного народа. Память о его подвиге - вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости, суверенитете, свободе - просто слова. Мы же опираемся на реальный опыт и реальные достижения", - заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который празднуется 3 июля. Его слова приводит агентство Белта.
Глава государства подчеркнул, что День Независимости - это праздник, который имеет фундаментальное значение для белорусов.
"Независимость - это свободная и мирная жизнь, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Так мы должны понимать свою независимость. Белорусский народ хорошо помнит, что значит потерять все это в одночасье. И знает, что значит положить жизнь на алтарь будущего родного Отечества. В нашей истории так было не единожды. Но дата освобождения Минска от фашистской оккупации - 3 июля - стала рубежом. Рубежом духовного и гражданского становления нации, огнем и кровью утвердившейся в своем статусе", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что выбор даты для главного государственного праздника Белоруссии исторически обоснован и принят сердцем каждого белоруса. "В самый острый момент победоносного наступления Красной армии день освобождения Минска стал предвестником победного 9 Мая, символом возрождения белорусской земли да и всего советского народа. Выбор даты нашего главного государственного праздника исторически обоснован и принят сердцем каждого из нас, каждого белоруса. В этом выборе - воля не только нас, современников, которые не могли поступить иначе, но и наших отцов и дедов", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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