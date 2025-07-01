https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026599601.html

Лукашенко назвал память о ВОВ вопросом национального достоинства

Лукашенко назвал память о ВОВ вопросом национального достоинства - РИА Новости, 01.07.2025

Лукашенко назвал память о ВОВ вопросом национального достоинства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для белорусов память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны – это вопрос национального... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:35:00+03:00

2025-07-01T18:35:00+03:00

2025-07-01T18:35:00+03:00

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для белорусов память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны – это вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости - просто слова. "Мы продолжаем историю непокоренного народа. Память о его подвиге - вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости, суверенитете, свободе - просто слова. Мы же опираемся на реальный опыт и реальные достижения", - заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который празднуется 3 июля. Его слова приводит агентство Белта. Глава государства подчеркнул, что День Независимости - это праздник, который имеет фундаментальное значение для белорусов. "Независимость - это свободная и мирная жизнь, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Так мы должны понимать свою независимость. Белорусский народ хорошо помнит, что значит потерять все это в одночасье. И знает, что значит положить жизнь на алтарь будущего родного Отечества. В нашей истории так было не единожды. Но дата освобождения Минска от фашистской оккупации - 3 июля - стала рубежом. Рубежом духовного и гражданского становления нации, огнем и кровью утвердившейся в своем статусе", - заявил Лукашенко. Он отметил, что выбор даты для главного государственного праздника Белоруссии исторически обоснован и принят сердцем каждого белоруса. "В самый острый момент победоносного наступления Красной армии день освобождения Минска стал предвестником победного 9 Мая, символом возрождения белорусской земли да и всего советского народа. Выбор даты нашего главного государственного праздника исторически обоснован и принят сердцем каждого из нас, каждого белоруса. В этом выборе - воля не только нас, современников, которые не могли поступить иначе, но и наших отцов и дедов", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026598559.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко