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Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.07.2025
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18:31 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026598559.html
Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке
Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.07.2025
Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпосылки к развитию событий, как на Украине или на Ближнем Востоке, для Минска неприемлемы, их будут... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:31:00+03:00
2025-07-01T18:31:00+03:00
в мире
украина
ближний восток
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпосылки к развитию событий, как на Украине или на Ближнем Востоке, для Минска неприемлемы, их будут пресекать на корню. "Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который отмечается 3 июля. Его слова приводит агентство Белта. Лукашенко подчеркнул, что белорусы острее чем кто-либо реагируют на конфликтные события в мире, которые заставляют проводить исторические параллели.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098850.html
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в мире, украина, ближний восток, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Ближний Восток, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке

Лукашенко назвал предпосылки к событиям на Ближнем Востоке неприемлемыми

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпосылки к развитию событий, как на Украине или на Ближнем Востоке, для Минска неприемлемы, их будут пресекать на корню.
"Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который отмечается 3 июля.
Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко подчеркнул, что белорусы острее чем кто-либо реагируют на конфликтные события в мире, которые заставляют проводить исторические параллели.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Лукашенко назвал сроки разрешения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
5 марта, 04:31
 
В миреУкраинаБлижний ВостокБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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