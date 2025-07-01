https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026598559.html
Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке
Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.07.2025
Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпосылки к развитию событий, как на Украине или на Ближнем Востоке, для Минска неприемлемы, их будут... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:31:00+03:00
2025-07-01T18:31:00+03:00
2025-07-01T18:31:00+03:00
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александр лукашенко
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпосылки к развитию событий, как на Украине или на Ближнем Востоке, для Минска неприемлемы, их будут пресекать на корню. "Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который отмечается 3 июля. Его слова приводит агентство Белта. Лукашенко подчеркнул, что белорусы острее чем кто-либо реагируют на конфликтные события в мире, которые заставляют проводить исторические параллели.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098850.html
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в мире, украина, ближний восток, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Ближний Восток, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке
Лукашенко назвал предпосылки к событиям на Ближнем Востоке неприемлемыми