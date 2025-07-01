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Очаги напряжения разжигаются западными чиновниками, заявил Лукашенко
Очаги напряжения разжигаются западными чиновниками, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.07.2025
Очаги напряжения разжигаются западными чиновниками, заявил Лукашенко
Очаги напряженности в мире разжигаются из кабинетов западных чиновников, "брюссельско-вашингтонская авантюра" пришла на смену Ялтинскому миру, заявил президент... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:25:00+03:00
2025-07-01T18:25:00+03:00
2025-07-01T18:28:00+03:00
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Очаги напряженности в мире разжигаются из кабинетов западных чиновников, "брюссельско-вашингтонская авантюра" пришла на смену Ялтинскому миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Спустя 80 лет после нашей Победы на смену Ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра. Очаги напряженности разжигаются прямо из кабинетов западных чиновников, играют жизнями людей, как персонажами компьютерной игры или голливудского фильма", - сказал президент на торжественном собрании ко Дню независимости, которое проходит во Дворце Республики.День независимости Белоруссии, или День Республики, отмечается ежегодно 3 июля в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. День независимости - главный праздник в стране.
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александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, В мире
Очаги напряжения разжигаются западными чиновниками, заявил Лукашенко
Лукашенко: очаги напряжения разжигаются из кабинетов западных чиновников