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В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 01.07.2025 (обновлено: 09:52 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/lugansk-2026448918.html
В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы
В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы - РИА Новости, 01.07.2025
В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы
Ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина, РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:38:00+03:00
2025-07-01T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 июл – РИА Новости. Ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина, сообщил глава республики Леонид Пасечник."Сегодня ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории Луганской Народной Республики. До 40 дронов зафиксировано в небе над нашими городами, силами ПВО сбито 35 вражеских БПЛА", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.По его словам, в Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Ранение получила мирная жительница, ей оказывается необходимая медицинская помощь.Он уточнил, что на место происшествия оперативно выехали расчеты МЧС, возгорание на территории нефтебазы ликвидировано. Работает следственная группа республиканского СК.
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Крупный пожар возник в одном из районов Луганска на фоне атаки БПЛА
Крупный пожар возник в одном из районов Луганска на фоне атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости
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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Происшествия
В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы

Пасечник: в Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл – РИА Новости. Ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Сегодня ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории Луганской Народной Республики. До 40 дронов зафиксировано в небе над нашими городами, силами ПВО сбито 35 вражеских БПЛА", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
По его словам, в Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Ранение получила мирная жительница, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Он уточнил, что на место происшествия оперативно выехали расчеты МЧС, возгорание на территории нефтебазы ликвидировано. Работает следственная группа республиканского СК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникПроисшествия
 
 
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