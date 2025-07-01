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В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы

В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы - РИА Новости, 01.07.2025

В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы

Ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина, РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:38:00+03:00

2025-07-01T09:38:00+03:00

2025-07-01T09:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 1 июл – РИА Новости. Ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина, сообщил глава республики Леонид Пасечник."Сегодня ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории Луганской Народной Республики. До 40 дронов зафиксировано в небе над нашими городами, силами ПВО сбито 35 вражеских БПЛА", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.По его словам, в Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Ранение получила мирная жительница, ей оказывается необходимая медицинская помощь.Он уточнил, что на место происшествия оперативно выехали расчеты МЧС, возгорание на территории нефтебазы ликвидировано. Работает следственная группа республиканского СК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Крупный пожар возник в одном из районов Луганска на фоне атаки БПЛА Крупный пожар возник в одном из районов Луганска на фоне атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-01T09:38 true PT0M05S

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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия