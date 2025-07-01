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Биография Клары Лучко - РИА Новости, 01.07.2025
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01:32 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/luchko-2026238226.html
Биография Клары Лучко
Биография Клары Лучко - РИА Новости, 01.07.2025
Биография Клары Лучко
Советская и российская актриса, народная артистка СССР Клара Степановна Лучко родилась 1 июля 1925 года в селе Чутово Полтавской области Украинской ССР (ныне... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:32:00+03:00
2025-07-01T01:32:00+03:00
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ссср
полтавская область
клара лучко
сергей герасимов
сергей лукьянов
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Советская и российская актриса, народная артистка СССР Клара Степановна Лучко родилась 1 июля 1925 года в селе Чутово Полтавской области Украинской ССР (ныне Украина). Отец – из запорожских казаков, был председателем совхоза. Мать руководила колхозом, играла в народном театре, в молодости пела в церковном хоре.Вскоре семья переехала в Полтаву. Когда началась война, Клара Лучко окончила седьмой класс. Семья будущей актрисы эвакуировалась в Казахстан. В городе Джамбуле (ныне Тараз) Клара Лучко окончила десять классов и поступила на актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, ВГИК), эвакуированного тогда в Алма-Ату.В 1948 году окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).Одногруппниками Лучко были Сергей Бондарчук, Евгений Моргунов и Инна Макарова.После окончания института Клару Лучко пригласили работать в московский Театр киноактера.Дебют актрисы в кино состоялся в 1940 году в фильме "Родина капитанов". В 1948 году она снялась в роли Марины в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" (1948).Известность Кларе Лучко принесла роль Даши Шелест в фильме "Кубанские казаки" (1949) режиссера Ивана Пырьева, в котором актриса снималась вместе со своим будущим мужем Сергеем Лукьяновым. За эту работу Лучко была удостоена Сталинской премии.В 1952 году она вместе с Сергеем Лукьяновым снялась в последнем фильме Всеволода Пудовкина "Возвращение Василия Бортникова". Этот фильм актриса представляла на Каннском кинофестивале.В начале 1950-х годов она также снялась в картинах "Донецкие шахтеры" (1950) и "Вихри враждебные" (1953). В 1954 году Лучко сыграла роль Лиды в фильме Иосифа Хейфица "Большая семья".В 1955 году Клара Лучко была приглашена на съемки картины "Двенадцатая ночь" Яна Фрида по одноименной комедии Уильяма Шекспира. Актриса исполнила одновременно три роли – Виолы, ее брата-близнеца Себастьяна и юноши Цезарио, за которого выдает себя Виола.В 1957 году она сыграла сложную драматическую роль в киноповести Адольфа Бергункера "Рядом с нами". Затем актриса появилась в роли певицы кабаре в историко-приключенческом фильме Владимира Саблина "Красные листья" (1958).В конце 1950-х – начале 1960-х годов Клара Лучко снялась в картине Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая "Снежная сказка" (1959), в фильмах Николая Розанцева "В твоих руках жизнь" (1959) и "Государственный преступник" (1964), в военной драме Станислава Ростоцкого "На семи ветрах" (1962).В 1970-х годах она снялась в комедиях "Опекун" (1970), "Дача" (1973), исторической драме "Гнев" (1974), драме "Корень жизни" (1977) и др.Новый виток популярности Кларе Лучко принесло участие в телесериале Александра Бланка "Цыган" (1979) по одноименному роману Анатолия Калинина. В 1985 году на экраны вышло продолжение сериала – "Возвращение Будулая", имевшее не меньший успех, чем его первая часть.В 1980-е годы Клара Лучко сыграла свои лучшие роли в фильмах "Ларец Марии Медичи" (1981), "Мы, нижеподписавшиеся" (1981), "Бедная Маша" (1981), "Карнавал" (1981), "Тревожное воскресенье" (1983) и др.В 1990-2000-х годах она снималась в фильмах "Игра в смерть, или Посторонний" (1991), "Глаза" (1992), "Притча про светлицу" (1994), "Солнечный удар"(2002), сериале "Разведенные мосты" (2002-2009).Последней ее работой в кино стала картина "Парк советского периода" (2006). Озвучить роль актриса не успела. Всего на счету актрисы более 60 фильмов, ее образы отличались искренностью, душевностью и трепетностью. http://ria.ru/culture/20100701/251574031.htmlКлара Лучко занималась общественной работой.В 1969-1973 годах была депутатом Московского городского совета, возглавляла комиссию по вопросам культуры.В 1984-1991 годах – член бюро Гагаринского райкома КПСС города Москвы.Выступала с лекциями о кино перед студентами театральных институтов.В 1990-е годы на канале ОРТ (ныне – Первый канал) она вела программу "Фильмы нашей памяти", а на АСТ – "Кумиры кино".В 2000 году выпустила автобиографическую книгу "Виновата ли я".26 марта 2005 года Клара Лучко скончалась в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.За свою деятельность актриса была отмечена многими профессиональными и правительственными наградами. В 1985 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Она была лауреатом Сталинской премии СССР (1951), награждена орденом "Знак Почета" (1950) и российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000).В 1999 году Клара Лучко была удостоена Премии Гильдии актеров кино России "За выдающийся вклад в профессию".В сентябре 2005 года на центральной площади города Курганинска Краснодарского края в рамках кинофестиваля стран СНГ и Балтии "Киношок" был открыт памятник Кларе Лучко. В сентябре 2008 года памятник актрисе был открыт в центре Краснодара.В Москве в 2008 году была установлена мемориальная доска на доме на Котельнической набережной, где с 1953 по 2005 год жила актриса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, москва, ссср, полтавская область, клара лучко, сергей герасимов, сергей лукьянов, вгик, театр киноактера, молодая гвардия
Справки, Москва, СССР, Полтавская область, Клара Лучко, Сергей Герасимов, Сергей Лукьянов, ВГИК, Театр киноактера, Молодая гвардия

Биография Клары Лучко

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкАктриса Клара Лучко
Актриса Клара Лучко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
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Актриса Клара Лучко. Архивное фото
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Советская и российская актриса, народная артистка СССР Клара Степановна Лучко родилась 1 июля 1925 года в селе Чутово Полтавской области Украинской ССР (ныне Украина). Отец – из запорожских казаков, был председателем совхоза. Мать руководила колхозом, играла в народном театре, в молодости пела в церковном хоре.
Вскоре семья переехала в Полтаву. Когда началась война, Клара Лучко окончила седьмой класс. Семья будущей актрисы эвакуировалась в Казахстан. В городе Джамбуле (ныне Тараз) Клара Лучко окончила десять классов и поступила на актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, ВГИК), эвакуированного тогда в Алма-Ату.
В 1948 году окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).
Одногруппниками Лучко были Сергей Бондарчук, Евгений Моргунов и Инна Макарова.
После окончания института Клару Лучко пригласили работать в московский Театр киноактера.
Дебют актрисы в кино состоялся в 1940 году в фильме "Родина капитанов". В 1948 году она снялась в роли Марины в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" (1948).
Известность Кларе Лучко принесла роль Даши Шелест в фильме "Кубанские казаки" (1949) режиссера Ивана Пырьева, в котором актриса снималась вместе со своим будущим мужем Сергеем Лукьяновым. За эту работу Лучко была удостоена Сталинской премии.
В 1952 году она вместе с Сергеем Лукьяновым снялась в последнем фильме Всеволода Пудовкина "Возвращение Василия Бортникова". Этот фильм актриса представляла на Каннском кинофестивале.
В начале 1950-х годов она также снялась в картинах "Донецкие шахтеры" (1950) и "Вихри враждебные" (1953). В 1954 году Лучко сыграла роль Лиды в фильме Иосифа Хейфица "Большая семья".
В 1955 году Клара Лучко была приглашена на съемки картины "Двенадцатая ночь" Яна Фрида по одноименной комедии Уильяма Шекспира. Актриса исполнила одновременно три роли – Виолы, ее брата-близнеца Себастьяна и юноши Цезарио, за которого выдает себя Виола.
В 1957 году она сыграла сложную драматическую роль в киноповести Адольфа Бергункера "Рядом с нами". Затем актриса появилась в роли певицы кабаре в историко-приключенческом фильме Владимира Саблина "Красные листья" (1958).
В конце 1950-х – начале 1960-х годов Клара Лучко снялась в картине Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая "Снежная сказка" (1959), в фильмах Николая Розанцева "В твоих руках жизнь" (1959) и "Государственный преступник" (1964), в военной драме Станислава Ростоцкого "На семи ветрах" (1962).
В 1970-х годах она снялась в комедиях "Опекун" (1970), "Дача" (1973), исторической драме "Гнев" (1974), драме "Корень жизни" (1977) и др.
Новый виток популярности Кларе Лучко принесло участие в телесериале Александра Бланка "Цыган" (1979) по одноименному роману Анатолия Калинина. В 1985 году на экраны вышло продолжение сериала – "Возвращение Будулая", имевшее не меньший успех, чем его первая часть.
В 1980-е годы Клара Лучко сыграла свои лучшие роли в фильмах "Ларец Марии Медичи" (1981), "Мы, нижеподписавшиеся" (1981), "Бедная Маша" (1981), "Карнавал" (1981), "Тревожное воскресенье" (1983) и др.
В 1990-2000-х годах она снималась в фильмах "Игра в смерть, или Посторонний" (1991), "Глаза" (1992), "Притча про светлицу" (1994), "Солнечный удар"(2002), сериале "Разведенные мосты" (2002-2009).
Последней ее работой в кино стала картина "Парк советского периода" (2006). Озвучить роль актриса не успела.
Всего на счету актрисы более 60 фильмов, ее образы отличались искренностью, душевностью и трепетностью. http://ria.ru/culture/20100701/251574031.html
Клара Лучко занималась общественной работой.
В 1969-1973 годах была депутатом Московского городского совета, возглавляла комиссию по вопросам культуры.
В 1984-1991 годах – член бюро Гагаринского райкома КПСС города Москвы.
Выступала с лекциями о кино перед студентами театральных институтов.
В 1990-е годы на канале ОРТ (ныне – Первый канал) она вела программу "Фильмы нашей памяти", а на АСТ – "Кумиры кино".
В 2000 году выпустила автобиографическую книгу "Виновата ли я".
26 марта 2005 года Клара Лучко скончалась в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.
За свою деятельность актриса была отмечена многими профессиональными и правительственными наградами. В 1985 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Она была лауреатом Сталинской премии СССР (1951), награждена орденом "Знак Почета" (1950) и российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000).
В 1999 году Клара Лучко была удостоена Премии Гильдии актеров кино России "За выдающийся вклад в профессию".
В сентябре 2005 года на центральной площади города Курганинска Краснодарского края в рамках кинофестиваля стран СНГ и Балтии "Киношок" был открыт памятник Кларе Лучко.
В сентябре 2008 года памятник актрисе был открыт в центре Краснодара.
В Москве в 2008 году была установлена мемориальная доска на доме на Котельнической набережной, где с 1953 по 2005 год жила актриса.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
СправкиМоскваСССРПолтавская областьКлара ЛучкоСергей ГерасимовСергей ЛукьяновВГИКТеатр киноактераМолодая гвардия
 
 
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