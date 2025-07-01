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Биография Клары Лучко

Биография Клары Лучко - РИА Новости, 01.07.2025

Биография Клары Лучко

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Клара Степановна Лучко родилась 1 июля 1925 года в селе Чутово Полтавской области Украинской ССР (ныне... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T01:32:00+03:00

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Советская и российская актриса, народная артистка СССР Клара Степановна Лучко родилась 1 июля 1925 года в селе Чутово Полтавской области Украинской ССР (ныне Украина). Отец – из запорожских казаков, был председателем совхоза. Мать руководила колхозом, играла в народном театре, в молодости пела в церковном хоре.Вскоре семья переехала в Полтаву. Когда началась война, Клара Лучко окончила седьмой класс. Семья будущей актрисы эвакуировалась в Казахстан. В городе Джамбуле (ныне Тараз) Клара Лучко окончила десять классов и поступила на актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, ВГИК), эвакуированного тогда в Алма-Ату.В 1948 году окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).Одногруппниками Лучко были Сергей Бондарчук, Евгений Моргунов и Инна Макарова.После окончания института Клару Лучко пригласили работать в московский Театр киноактера.Дебют актрисы в кино состоялся в 1940 году в фильме "Родина капитанов". В 1948 году она снялась в роли Марины в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" (1948).Известность Кларе Лучко принесла роль Даши Шелест в фильме "Кубанские казаки" (1949) режиссера Ивана Пырьева, в котором актриса снималась вместе со своим будущим мужем Сергеем Лукьяновым. За эту работу Лучко была удостоена Сталинской премии.В 1952 году она вместе с Сергеем Лукьяновым снялась в последнем фильме Всеволода Пудовкина "Возвращение Василия Бортникова". Этот фильм актриса представляла на Каннском кинофестивале.В начале 1950-х годов она также снялась в картинах "Донецкие шахтеры" (1950) и "Вихри враждебные" (1953). В 1954 году Лучко сыграла роль Лиды в фильме Иосифа Хейфица "Большая семья".В 1955 году Клара Лучко была приглашена на съемки картины "Двенадцатая ночь" Яна Фрида по одноименной комедии Уильяма Шекспира. Актриса исполнила одновременно три роли – Виолы, ее брата-близнеца Себастьяна и юноши Цезарио, за которого выдает себя Виола.В 1957 году она сыграла сложную драматическую роль в киноповести Адольфа Бергункера "Рядом с нами". Затем актриса появилась в роли певицы кабаре в историко-приключенческом фильме Владимира Саблина "Красные листья" (1958).В конце 1950-х – начале 1960-х годов Клара Лучко снялась в картине Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая "Снежная сказка" (1959), в фильмах Николая Розанцева "В твоих руках жизнь" (1959) и "Государственный преступник" (1964), в военной драме Станислава Ростоцкого "На семи ветрах" (1962).В 1970-х годах она снялась в комедиях "Опекун" (1970), "Дача" (1973), исторической драме "Гнев" (1974), драме "Корень жизни" (1977) и др.Новый виток популярности Кларе Лучко принесло участие в телесериале Александра Бланка "Цыган" (1979) по одноименному роману Анатолия Калинина. В 1985 году на экраны вышло продолжение сериала – "Возвращение Будулая", имевшее не меньший успех, чем его первая часть.В 1980-е годы Клара Лучко сыграла свои лучшие роли в фильмах "Ларец Марии Медичи" (1981), "Мы, нижеподписавшиеся" (1981), "Бедная Маша" (1981), "Карнавал" (1981), "Тревожное воскресенье" (1983) и др.В 1990-2000-х годах она снималась в фильмах "Игра в смерть, или Посторонний" (1991), "Глаза" (1992), "Притча про светлицу" (1994), "Солнечный удар"(2002), сериале "Разведенные мосты" (2002-2009).Последней ее работой в кино стала картина "Парк советского периода" (2006). Озвучить роль актриса не успела. Всего на счету актрисы более 60 фильмов, ее образы отличались искренностью, душевностью и трепетностью. http://ria.ru/culture/20100701/251574031.htmlКлара Лучко занималась общественной работой.В 1969-1973 годах была депутатом Московского городского совета, возглавляла комиссию по вопросам культуры.В 1984-1991 годах – член бюро Гагаринского райкома КПСС города Москвы.Выступала с лекциями о кино перед студентами театральных институтов.В 1990-е годы на канале ОРТ (ныне – Первый канал) она вела программу "Фильмы нашей памяти", а на АСТ – "Кумиры кино".В 2000 году выпустила автобиографическую книгу "Виновата ли я".26 марта 2005 года Клара Лучко скончалась в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.За свою деятельность актриса была отмечена многими профессиональными и правительственными наградами. В 1985 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Она была лауреатом Сталинской премии СССР (1951), награждена орденом "Знак Почета" (1950) и российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000).В 1999 году Клара Лучко была удостоена Премии Гильдии актеров кино России "За выдающийся вклад в профессию".В сентябре 2005 года на центральной площади города Курганинска Краснодарского края в рамках кинофестиваля стран СНГ и Балтии "Киношок" был открыт памятник Кларе Лучко. В сентябре 2008 года памятник актрисе был открыт в центре Краснодара.В Москве в 2008 году была установлена мемориальная доска на доме на Котельнической набережной, где с 1953 по 2005 год жила актриса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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