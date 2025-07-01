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В Ижевске после украинской атаки открыли линию психологической поддержки - РИА Новости, 01.07.2025
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14:28 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/liniya-2026518952.html
В Ижевске после украинской атаки открыли линию психологической поддержки
В Ижевске после украинской атаки открыли линию психологической поддержки - РИА Новости, 01.07.2025
В Ижевске после украинской атаки открыли линию психологической поддержки
Отдельную линию психологической поддержки открыли в контакт-центре минздрава Удмуртии после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава республики Александр... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:28:00+03:00
2025-07-01T14:28:00+03:00
происшествия
ижевск
здоровье - общество
александр бречалов
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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Отдельную линию психологической поддержки открыли в контакт-центре минздрава Удмуртии после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Ранее Бречалов заявлял, что одно из ижевских предприятий подверглось атаке беспилотников, произошло возгорание, на месте работают оперативные службы. По его данным, погибли три человека, пострадали 35, из них 10 - в тяжелом состоянии. Глава Удмуртии сообщил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. "В контакт-центре минздрава по номеру 8-800-100-24-47 развернута отдельная линия психологической поддержки, звонки принимаются до 19.00", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. Республиканский минздрав уточнил в своем Telegram-канале, что для экстренной психологической помощи можно также обратиться по круглосуточному телефону доверия министерства 8-800-100-0906.
https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026514413.html
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происшествия, ижевск, здоровье - общество, александр бречалов
Происшествия, Ижевск, Здоровье - Общество, Александр Бречалов
В Ижевске после украинской атаки открыли линию психологической поддержки

Бречалов: в Ижевске после атаки БПЛА ВСУ открыли линию психологической поддержки

Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Отдельную линию психологической поддержки открыли в контакт-центре минздрава Удмуртии после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
Ранее Бречалов заявлял, что одно из ижевских предприятий подверглось атаке беспилотников, произошло возгорание, на месте работают оперативные службы. По его данным, погибли три человека, пострадали 35, из них 10 - в тяжелом состоянии. Глава Удмуртии сообщил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.
"В контакт-центре минздрава по номеру 8-800-100-24-47 развернута отдельная линия психологической поддержки, звонки принимаются до 19.00", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Республиканский минздрав уточнил в своем Telegram-канале, что для экстренной психологической помощи можно также обратиться по круглосуточному телефону доверия министерства 8-800-100-0906.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Удмуртские власти окажут помощь родственникам погибших при атаке на Ижевск
14:14
 
ПроисшествияИжевскЗдоровье - ОбществоАлександр Бречалов
 
 
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