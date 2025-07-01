https://ria.ru/20250701/liniya-2026518952.html

В Ижевске после украинской атаки открыли линию психологической поддержки

В Ижевске после украинской атаки открыли линию психологической поддержки - РИА Новости, 01.07.2025

В Ижевске после украинской атаки открыли линию психологической поддержки

Отдельную линию психологической поддержки открыли в контакт-центре минздрава Удмуртии после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава республики Александр... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:28:00+03:00

2025-07-01T14:28:00+03:00

2025-07-01T14:28:00+03:00

происшествия

ижевск

здоровье - общество

александр бречалов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026517392_0:36:716:439_1920x0_80_0_0_f9fda26bf700d3b1e464fbdbeb820015.jpg

САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Отдельную линию психологической поддержки открыли в контакт-центре минздрава Удмуртии после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Ранее Бречалов заявлял, что одно из ижевских предприятий подверглось атаке беспилотников, произошло возгорание, на месте работают оперативные службы. По его данным, погибли три человека, пострадали 35, из них 10 - в тяжелом состоянии. Глава Удмуртии сообщил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. "В контакт-центре минздрава по номеру 8-800-100-24-47 развернута отдельная линия психологической поддержки, звонки принимаются до 19.00", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. Республиканский минздрав уточнил в своем Telegram-канале, что для экстренной психологической помощи можно также обратиться по круглосуточному телефону доверия министерства 8-800-100-0906.

https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026514413.html

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ижевск, здоровье - общество, александр бречалов