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В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:50 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/lgov-2026632788.html
В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом
В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом - РИА Новости, 01.07.2025
В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом
Дом загорелся в курском Льгове из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:50:00+03:00
2025-07-01T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
льгов
александр хинштейн
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дом загорелся в курском Льгове из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. &quot;Вражеские беспилотники атаковали город Льгов. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного трехквартирного дома. К счастью, обошлось без пострадавших&quot;, - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте происшествия работают пожарные расчёты и все оперативные службы.
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html
льгов
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происшествия, льгов, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льгов, Александр Хинштейн, Украина, Вооруженные силы Украины
В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом

Хинштейн: в курском Льгове из-за атаки БПЛА ВСУ загорелся дом, пострадавших нет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дом загорелся в курском Льгове из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«

"Вражеские беспилотники атаковали город Льгов. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного трехквартирного дома. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте происшествия работают пожарные расчёты и все оперативные службы.
Успенский кафедральный собор в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске
8 июня, 21:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛьговАлександр ХинштейнУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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