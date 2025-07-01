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В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом

В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом - РИА Новости, 01.07.2025

В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом

Дом загорелся в курском Льгове из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:50:00+03:00

2025-07-01T23:50:00+03:00

2025-07-01T23:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

льгов

александр хинштейн

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дом загорелся в курском Льгове из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Вражеские беспилотники атаковали город Льгов. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного трехквартирного дома. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте происшествия работают пожарные расчёты и все оперативные службы.

https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html

льгов

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Наталья Макарова

происшествия, льгов, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины