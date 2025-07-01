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В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом
В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом - РИА Новости, 01.07.2025
В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом
Дом загорелся в курском Льгове из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:50:00+03:00
2025-07-01T23:50:00+03:00
2025-07-01T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дом загорелся в курском Льгове из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Вражеские беспилотники атаковали город Льгов. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного трехквартирного дома. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте происшествия работают пожарные расчёты и все оперативные службы.
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, льгов, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льгов, Александр Хинштейн, Украина, Вооруженные силы Украины
В курском Льгове после атаки беспилотников загорелся дом
Хинштейн: в курском Льгове из-за атаки БПЛА ВСУ загорелся дом, пострадавших нет