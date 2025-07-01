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Редкая ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии - РИА Новости, 01.07.2025
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Хорошие новости
 
11:33 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/lastochka-2026470681.html
Редкая ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии
Редкая ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии - РИА Новости, 01.07.2025
Редкая ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии
Редко встречающаяся в природе ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии, сообщило региональное минприроды. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:33:00+03:00
2025-07-01T11:33:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Редко встречающаяся в природе ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии, сообщило региональное минприроды. "В селе Зязиков-Юрт произошло удивительное событие: во дворе местного жителя Мурада Хадзиева обосновалась редчайшая ласточка-альбинос", - говорится в сообщении. По данным минприроды, птица чувствует себя комфортно, активно гнездится и, судя по всему, полностью принята стаей. "Альбинизм у птиц встречается крайне редко, и такая мутация делает их особенно уязвимыми в дикой природе. Однако эта ласточка, похоже, нашла надежное убежище среди людей", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20250630/fond-2026189266.html
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республика ингушетия, общество
Хорошие новости, Республика Ингушетия, Общество
Редкая ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии

Редкая ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя села Зязиков-Юрт в Ингушетии

© Фото : Минприроды Ингушетии🌿Ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Зязиков-Юрта в Ингушетии
Ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Зязиков-Юрта в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Минприроды Ингушетии🌿
Ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Зязиков-Юрта в Ингушетии
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НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Редко встречающаяся в природе ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии, сообщило региональное минприроды.
"В селе Зязиков-Юрт произошло удивительное событие: во дворе местного жителя Мурада Хадзиева обосновалась редчайшая ласточка-альбинос", - говорится в сообщении.
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По данным минприроды, птица чувствует себя комфортно, активно гнездится и, судя по всему, полностью принята стаей.
"Альбинизм у птиц встречается крайне редко, и такая мутация делает их особенно уязвимыми в дикой природе. Однако эта ласточка, похоже, нашла надежное убежище среди людей", - отметили в министерстве.
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