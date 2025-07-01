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В ДНР нашли лабораторию по синтезу синильной кислоты - РИА Новости, 01.07.2025
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09:55 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/laboratoriya-2026452127.html
В ДНР нашли лабораторию по синтезу синильной кислоты
В ДНР нашли лабораторию по синтезу синильной кислоты - РИА Новости, 01.07.2025
В ДНР нашли лабораторию по синтезу синильной кислоты
На оставленных ВСУ позициях в мае 2024 года была обнаружена лаборатория по синтезу синильной кислоты, через несколько месяцев - схрон с хлорпикрином, заявил... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:55:00+03:00
2025-07-01T09:55:00+03:00
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На оставленных ВСУ позициях в мае 2024 года была обнаружена лаборатория по синтезу синильной кислоты, через несколько месяцев - схрон с хлорпикрином, заявил оперативный сотрудник ФСБ. "На территории ДНР на оставленных украинскими боевиками позициях в мае 2024 года была обнаружена кустарная лаборатория ВСУ по синтезу синильной кислоты, а в октябре того же года выявлен схрон с емкостями, в которых содержалось отравляющее вещество хлорпикрин", - сказал он на видео, распространенном спецслужбой. Ранее ФСБ сообщила, что в ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином.
https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426983.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР нашли лабораторию по синтезу синильной кислоты

ФСБ обнаружила лабораторию по синтезу синильной кислоты и схрон с хлорпикрином

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На оставленных ВСУ позициях в мае 2024 года была обнаружена лаборатория по синтезу синильной кислоты, через несколько месяцев - схрон с хлорпикрином, заявил оперативный сотрудник ФСБ.
"На территории ДНР на оставленных украинскими боевиками позициях в мае 2024 года была обнаружена кустарная лаборатория ВСУ по синтезу синильной кислоты, а в октябре того же года выявлен схрон с емкостями, в которых содержалось отравляющее вещество хлорпикрин", - сказал он на видео, распространенном спецслужбой.
Ранее ФСБ сообщила, что в ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином.
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Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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