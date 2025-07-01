https://ria.ru/20250701/kursk-2026471163.html

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 01.07.2025

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

Осколочное ранение головы и спины получил 60-летний мужчина в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Беловском районе, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:37:00+03:00

2025-07-01T11:37:00+03:00

2025-07-01T11:37:00+03:00

беловский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Осколочное ранение головы и спины получил 60-летний мужчина в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Беловском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "ВСУ продолжают наносить подлые удары по нашим людям. Сегодня украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на подъезде к слободе Белой Беловского района. Ранения получил 60-летний мужчина: у него осколочное ранение головы и спины", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что мужчина был доставлен в больницу, ему оказана вся необходимая помощь. "Желаю скорейшей поправки! Враг продолжает свои бесчеловечные удары. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье - это до сих пор крайне небезопасно!" - добавил он.

https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html

беловский район

курская область

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беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины