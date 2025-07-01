https://ria.ru/20250701/kuba-2026414314.html
Куба ввела электронную визу для иностранных туристов
Куба ввела электронную визу для иностранных туристов - РИА Новости, 01.07.2025
Куба ввела электронную визу для иностранных туристов
Правительство Кубы ввело электронную визу для иностранных путешественников взамен традиционных туристических карточек, но это не коснется россиян. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:28:00+03:00
2025-07-01T01:28:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство Кубы ввело электронную визу для иностранных путешественников взамен традиционных туристических карточек, но это не коснется россиян. С лета прошлого года данная система действовала в тестовом режиме. "С 1 июля 2025 года путешественники смогут въехать на Кубу только с действующей электронной визой", - говорится в публикации специализированного портала VisasNews. Министерство туризма Кубы в соцсети Facebook* сообщило, что обладатели действующих туристических карточек смогут пользоваться ими до 31 декабря текущего года. Советник по вопросам туризма посольства Кубы в Москве Кристина Леон Изнага сообщила РИА Новости, что эта инициатива направлена на повышение качества консульских слуг и заботу об окружающей среде. "(Система - ред.) позволит обеспечить более эффективное и быстрое оказание услуг лицам, запрашивающим их посредством кубинских консульств и заинтересованным в туристических поездках на Кубу. Система не только проста в использовании, но и экологична и способствует охране окружающей среды, устраняя дополнительные физические документы", - сообщила дипломат. Также Леон Изнага уточнила, что гражданам России и Белоруссии для посещения острова требуется предъявить только действующий паспорт. При этом она отметила, что по числу своих туристов на Кубе Россия занимает третье место. Согласно российско-кубинскому соглашению 2018 года об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, россиянам не нужна виза для посещения острова сроком до 90 дней. Действующее с 1999 года соглашение между правительствами Белоруссии и Кубы предполагает освобождение граждан от необходимости получения виз на поездки сроком до 30 дней. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250601/kuba-2019596916.html
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новости - туризм, куба, россия, белоруссия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Куба, Россия, Белоруссия, Туризм
Куба ввела электронную визу для иностранных туристов
Правительство Кубы ввело электронную визу, но это не коснется россиян
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство Кубы ввело электронную визу для иностранных путешественников взамен традиционных туристических карточек, но это не коснется россиян.
С лета прошлого года данная система действовала в тестовом режиме.
"С 1 июля 2025 года путешественники смогут въехать на Кубу
только с действующей электронной визой", - говорится в публикации специализированного портала VisasNews.
Министерство туризма Кубы в соцсети Facebook* сообщило, что обладатели действующих туристических карточек смогут пользоваться ими до 31 декабря текущего года.
Советник по вопросам туризма посольства Кубы в Москве
Кристина Леон Изнага сообщила РИА Новости, что эта инициатива направлена на повышение качества консульских слуг и заботу об окружающей среде.
"(Система - ред.) позволит обеспечить более эффективное и быстрое оказание услуг лицам, запрашивающим их посредством кубинских консульств и заинтересованным в туристических поездках на Кубу. Система не только проста в использовании, но и экологична и способствует охране окружающей среды, устраняя дополнительные физические документы", - сообщила дипломат.
Также Леон Изнага уточнила, что гражданам России и Белоруссии
для посещения острова требуется предъявить только действующий паспорт. При этом она отметила, что по числу своих туристов на Кубе Россия занимает третье место.
Согласно российско-кубинскому соглашению 2018 года об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, россиянам не нужна виза для посещения острова сроком до 90 дней. Действующее с 1999 года соглашение между правительствами Белоруссии и Кубы предполагает освобождение граждан от необходимости получения виз на поездки сроком до 30 дней.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.