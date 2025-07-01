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Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится
Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится - РИА Новости, 01.07.2025
Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится
Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле" продолжается, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:02:00+03:00
2025-07-01T15:02:00+03:00
2025-07-01T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле" продолжается, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых продолжается", - говорится в сообщении. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
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россия, красногорск, украина, крокус сити холл, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), крокус, происшествия
Россия, Красногорск, Украина, Крокус Сити Холл, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Происшествия
Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится
Генпрокуратура: следствие по делу о теракте в "Крокусе" продолжится