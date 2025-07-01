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Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится - РИА Новости, 01.07.2025
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15:02 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/krokus-2026529479.html
Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится
Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится - РИА Новости, 01.07.2025
Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится
Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле" продолжается, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 01.07.2025
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2025-07-01T15:02:00+03:00
россия
красногорск
украина
крокус сити холл
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле" продолжается, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых продолжается", - говорится в сообщении. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
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россия, красногорск, украина, крокус сити холл, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), крокус, происшествия
Россия, Красногорск, Украина, Крокус Сити Холл, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Происшествия
Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится

Генпрокуратура: следствие по делу о теракте в "Крокусе" продолжится

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПеред началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"
Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле" продолжается, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых продолжается", - говорится в сообщении.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Генпрокуратура назвала сумму ущерба, причиненного при теракте в "Крокусе"
14:56
 
РоссияКрасногорскУкраинаКрокус Сити ХоллГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)КрокусПроисшествия
 
 
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