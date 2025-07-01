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Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится

Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится - РИА Новости, 01.07.2025

Расследование по делу о теракте в "Крокусе" продолжится

Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле" продолжается, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:02:00+03:00

2025-07-01T15:02:00+03:00

2025-07-01T15:02:00+03:00

россия

красногорск

украина

крокус сити холл

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле" продолжается, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых продолжается", - говорится в сообщении. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек. Как установил СК, теракт совершен в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.

https://realty.ria.ru/20250701/uscherb-2026527968.html

россия

красногорск

украина

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россия, красногорск, украина, крокус сити холл, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), крокус, происшествия