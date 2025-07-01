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ЦБ вводит лимиты на выдачу автокредитов - РИА Новости, 01.07.2025
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01:49 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/kredit-2026416022.html
ЦБ вводит лимиты на выдачу автокредитов
ЦБ вводит лимиты на выдачу автокредитов - РИА Новости, 01.07.2025
ЦБ вводит лимиты на выдачу автокредитов
Банк России с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребкредиты под залог автомобиля для банков и микрофинансовых организаций, что... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:49:00+03:00
2025-07-01T01:49:00+03:00
экономика
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банк России с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребкредиты под залог автомобиля для банков и микрофинансовых организаций, что позволит ограничить долю высокорискованных кредитов в выдачах. Ранее регулятор отмечал, что ограничения установлены с запасом для целевых автокредитов и не повлияет на возможность получить такой кредит для россиян, приобретающих автомобили. Решение установить макропруденциальные лимиты было принято советом директоров ЦБ в апреле 2025 года, тогда отмечалось, что микрофинансовые организации, как и банки, активно наращивали выдачу займов с обеспечением в виде залога транспортного средства, 58% займов выдается гражданам с ПДН более 50%. Банк России с учетом уже сложившейся структуры кредитования устанавливает на третий квартал 2025 года одинаковые значения макропруденциальных лимитов по целевым автокредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог транспортного средства. Так, лимит по таким кредитам заемщиков с долговой нагрузкой от 50% до 80% для банков с универсальной лицензией и МФО не должен превышать 20% от общего объема предоставленных автокредитов или кредитов под залог авто. В случае, если долговая нагрузка заемщика больше 80%, то лимит не должен превышать 5% от общего объема таких кредитов.
https://ria.ru/20250701/rossija-2026409435.html
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экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ вводит лимиты на выдачу автокредитов

ЦБ вводит лимиты на выдачу автокредитов для закредитованных заемщиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банк России с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребкредиты под залог автомобиля для банков и микрофинансовых организаций, что позволит ограничить долю высокорискованных кредитов в выдачах.
Ранее регулятор отмечал, что ограничения установлены с запасом для целевых автокредитов и не повлияет на возможность получить такой кредит для россиян, приобретающих автомобили.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
МФО не смогут использовать данные кредитной истории при выдаче займов
00:32
Решение установить макропруденциальные лимиты было принято советом директоров ЦБ в апреле 2025 года, тогда отмечалось, что микрофинансовые организации, как и банки, активно наращивали выдачу займов с обеспечением в виде залога транспортного средства, 58% займов выдается гражданам с ПДН более 50%.
Банк России с учетом уже сложившейся структуры кредитования устанавливает на третий квартал 2025 года одинаковые значения макропруденциальных лимитов по целевым автокредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог транспортного средства.
Так, лимит по таким кредитам заемщиков с долговой нагрузкой от 50% до 80% для банков с универсальной лицензией и МФО не должен превышать 20% от общего объема предоставленных автокредитов или кредитов под залог авто. В случае, если долговая нагрузка заемщика больше 80%, то лимит не должен превышать 5% от общего объема таких кредитов.
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ЭкономикаИпотекаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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