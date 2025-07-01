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Воспитателя лагеря, где подростки надругались над мальчиком, уволили - РИА Новости, 01.07.2025
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14:22 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/krasnojarsk-2026515981.html
Воспитателя лагеря, где подростки надругались над мальчиком, уволили
Воспитателя лагеря, где подростки надругались над мальчиком, уволили - РИА Новости, 01.07.2025
Воспитателя лагеря, где подростки надругались над мальчиком, уволили
Воспитателя спортивного лагеря "Сосновый бор" под Красноярском уволили после случая насилия над 10-летним мальчиком, проводится служебная проверка, сообщило... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:22:00+03:00
2025-07-01T14:22:00+03:00
происшествия
красноярский край
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красноярск
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КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Воспитателя спортивного лагеря "Сосновый бор" под Красноярском уволили после случая насилия над 10-летним мальчиком, проводится служебная проверка, сообщило главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. Трое подростков 11 и 13 лет 25 и 27 июня в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края надругались над 10-летним мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. Возбуждено уголовное дело об иных насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. "Контракт с воспитателем "Соснового бора", в отряде которого находились несовершеннолетние, расторгнут", - говорится в сообщении. В управлении также отметили, что в муниципальных лагерях проводятся дополнительные инструктажи персонала. После подтверждения вины воспитанников городская комиссия по делам несовершеннолетних примет меры, включая постановку виновных на учёт. Семье пострадавшего ребёнка предложена психологическая помощь. В пресс-службе регионального управления СК уточнили журналистам, что уголовная ответственность по статье 132 УК РФ наступает с 14 лет, при этом однозначно будет решаться вопрос о помещении детей в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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происшествия, красноярский край, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Воспитателя лагеря, где подростки надругались над мальчиком, уволили

В Красноярске уволили воспитателя лагеря, где подростки надругались над ребенком

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Воспитателя спортивного лагеря "Сосновый бор" под Красноярском уволили после случая насилия над 10-летним мальчиком, проводится служебная проверка, сообщило главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска.
Трое подростков 11 и 13 лет 25 и 27 июня в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края надругались над 10-летним мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. Возбуждено уголовное дело об иных насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
"Контракт с воспитателем "Соснового бора", в отряде которого находились несовершеннолетние, расторгнут", - говорится в сообщении.
В управлении также отметили, что в муниципальных лагерях проводятся дополнительные инструктажи персонала. После подтверждения вины воспитанников городская комиссия по делам несовершеннолетних примет меры, включая постановку виновных на учёт. Семье пострадавшего ребёнка предложена психологическая помощь.
В пресс-службе регионального управления СК уточнили журналистам, что уголовная ответственность по статье 132 УК РФ наступает с 14 лет, при этом однозначно будет решаться вопрос о помещении детей в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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