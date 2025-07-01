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Для больниц Кубани закупят 2,1 тысячи единиц медоборудования - РИА Новости, 01.07.2025
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Краснодарский край
 
18:07 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/krasnodar-2026594632.html
Для больниц Кубани закупят 2,1 тысячи единиц медоборудования
Для больниц Кубани закупят 2,1 тысячи единиц медоборудования - РИА Новости, 01.07.2025
Для больниц Кубани закупят 2,1 тысячи единиц медоборудования
Более 2,1 тысячи единиц медицинского оборудования закупят для больниц Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:07:00+03:00
2025-07-01T18:07:00+03:00
краснодарский край
здоровье - общество
краснодарский край
анапа
геленджик
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. Более 2,1 тысячи единиц медицинского оборудования закупят для больниц Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона. "Продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медоборудованием. Для этого используем возможности федерального и регионального бюджетов, национальных проектов и краевых госпрограмм. Всего в этом году приобретем более 2,1 тысячи единиц оборудования, в том числе так называемого тяжелого, в частности, компьютерных и магнитно-резонансных томографов", – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что работу начали еще в конце прошлого года, поэтому новые аппараты КТ и МРТ уже поставили в Анапу и Геленджик, Кущевский, Лабинский, Павловский и Северский районы, Туапсинский муниципальный округ. На приобретение медоборудования в 2025 году направят 3,7 миллиарда рублей. Из них дополнительный 1 миллиард рублей выделили на 62-м пленарном заседании законодательного собрания Краснодарского края. Всего в 2025 году 1,8 тысячи единиц оборудования закупят по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и краевой государственной программе "Развитие здравоохранения", и еще 330 – по нацпроекту "Семья". С начала года в больницы и поликлиники уже передали более 500 единиц техники. Для медучреждений Кубани также закупают аппараты искусственной вентиляции легких для взрослых и детей, в том числе новорожденных, УЗИ-аппараты, устройства для транспортировки новорожденных. Новую аппаратуру получают и медучреждения краевого центра, и районные больницы. По данным пресс-службы администрации региона, сейчас в больницах и поликлиниках региона функционирует 31 магнитно-резонансный и 144 компьютерных томографа. В 2024 году на аппаратах КТ провели более 1,3 миллиона различных исследований, на МРТ – свыше 144 тысяч. Обследования на таких аппаратах помогают выявить на ранней стадии нарушения в работе внутренних органов, диагностировать любые повреждения костей и связок.
https://ria.ru/20250627/kuban-2025912105.html
https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025276804.html
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здоровье - общество, краснодарский край, анапа, геленджик, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Анапа, Геленджик, Вениамин Кондратьев
Для больниц Кубани закупят 2,1 тысячи единиц медоборудования

Кондратьев: более 2,1 тысячи единиц медоборудования закупят для больниц Кубани

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОперационный зал
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. Более 2,1 тысячи единиц медицинского оборудования закупят для больниц Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медоборудованием. Для этого используем возможности федерального и регионального бюджетов, национальных проектов и краевых госпрограмм. Всего в этом году приобретем более 2,1 тысячи единиц оборудования, в том числе так называемого тяжелого, в частности, компьютерных и магнитно-резонансных томографов", – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Он добавил, что работу начали еще в конце прошлого года, поэтому новые аппараты КТ и МРТ уже поставили в Анапу и Геленджик, Кущевский, Лабинский, Павловский и Северский районы, Туапсинский муниципальный округ.
На приобретение медоборудования в 2025 году направят 3,7 миллиарда рублей. Из них дополнительный 1 миллиард рублей выделили на 62-м пленарном заседании законодательного собрания Краснодарского края.
Всего в 2025 году 1,8 тысячи единиц оборудования закупят по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и краевой государственной программе "Развитие здравоохранения", и еще 330 – по нацпроекту "Семья". С начала года в больницы и поликлиники уже передали более 500 единиц техники.
Для медучреждений Кубани также закупают аппараты искусственной вентиляции легких для взрослых и детей, в том числе новорожденных, УЗИ-аппараты, устройства для транспортировки новорожденных. Новую аппаратуру получают и медучреждения краевого центра, и районные больницы.
По данным пресс-службы администрации региона, сейчас в больницах и поликлиниках региона функционирует 31 магнитно-резонансный и 144 компьютерных томографа. В 2024 году на аппаратах КТ провели более 1,3 миллиона различных исследований, на МРТ – свыше 144 тысяч. Обследования на таких аппаратах помогают выявить на ранней стадии нарушения в работе внутренних органов, диагностировать любые повреждения костей и связок.
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