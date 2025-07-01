https://ria.ru/20250701/koronavirus-2026466749.html

Эксперт оценил риск распространения нового коронавируса через летучих мышей

Эксперт оценил риск распространения нового коронавируса через летучих мышей - РИА Новости, 01.07.2025

Эксперт оценил риск распространения нового коронавируса через летучих мышей

Большая часть вирусов летучих мышей не обладают способностью связывать рецепторы человека и инфицировать клетки человека, поэтому они не несут никакой... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:03:00+03:00

2025-07-01T11:03:00+03:00

2025-07-01T11:03:00+03:00

гонконг

китай

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102178/16/1021781673_0:350:1600:1250_1920x0_80_0_0_8adf764c75ab39f568c324c4494e9589.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Большая часть вирусов летучих мышей не обладают способностью связывать рецепторы человека и инфицировать клетки человека, поэтому они не несут никакой эпидопасности, сообщил советник директора по научной работе в области природно-очаговых и новых инфекций ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Альховский. Ранее в СМИ писали, что группа китайских исследователей открыла новый вид коронавируса, носителем оказалась японская летучая мышь, обнаруженная в Гонконге. Выявленный патоген HKU5-CoV-2, по предварительным данным, может передаваться человеку напрямую и через промежуточного носителя. Заболевание способно вызывать симптомы, схожие с COVID-19, включая сильный кашель и развитие пневмонии. "В последнее время найдены десятки коронавирусов летучих мышей, которые имеют разную степень эволюционной близости к вирусам, вызвавшим пандемию COVID-19 и MERS. Но далеко не все из них обладают схожим патогенным потенциалом. Подавляющее большинство вирусов летучих мышей не обладают способностью связывать рецепторы человека и инфицировать клетки человека, в связи с чем они не несут никакой эпидемиологической опасности", - рассказал он журналистам. Эксперт добавил, что один из вирусов был изолирован в виде живого штамма на модифицированной культуре клеток, несущих рецептор АСЕ2 человека. "Однако одна только способность связывать рецептор человека не позволяет говорить о патогенности вируса для человека, поскольку существуют и другие, еще не до конца понятые, факторы патогенности коронавирусов, такие как генетические, экологические и иммунологические", - пояснил Альховский. Специалист отметил, что сообщение о появлении в Китае нового коронавируса нельзя трактовать как обнаружение нового патогена, способного вызвать новую пандемию, но говорит о необходимости расширения списка потенциальных биологических угроз и углублении исследований этих патогенов. Такие работы интенсивно ведутся и в России.

https://ria.ru/20250629/koronavirus-2026080445.html

https://ria.ru/20250216/laureat-1999645656.html

гонконг

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гонконг, китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество