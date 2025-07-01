Эксперт оценил риск распространения нового коронавируса через летучих мышей
Альховский: риск распространения нового коронавируса через летучих мышей низкий
Летучая мышь. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Большая часть вирусов летучих мышей не обладают способностью связывать рецепторы человека и инфицировать клетки человека, поэтому они не несут никакой эпидопасности, сообщил советник директора по научной работе в области природно-очаговых и новых инфекций ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Альховский.
Ранее в СМИ писали, что группа китайских исследователей открыла новый вид коронавируса, носителем оказалась японская летучая мышь, обнаруженная в Гонконге. Выявленный патоген HKU5-CoV-2, по предварительным данным, может передаваться человеку напрямую и через промежуточного носителя. Заболевание способно вызывать симптомы, схожие с COVID-19, включая сильный кашель и развитие пневмонии.
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"В последнее время найдены десятки коронавирусов летучих мышей, которые имеют разную степень эволюционной близости к вирусам, вызвавшим пандемию COVID-19 и MERS. Но далеко не все из них обладают схожим патогенным потенциалом. Подавляющее большинство вирусов летучих мышей не обладают способностью связывать рецепторы человека и инфицировать клетки человека, в связи с чем они не несут никакой эпидемиологической опасности", - рассказал он журналистам.
Эксперт добавил, что один из вирусов был изолирован в виде живого штамма на модифицированной культуре клеток, несущих рецептор АСЕ2 человека.
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"Однако одна только способность связывать рецептор человека не позволяет говорить о патогенности вируса для человека, поскольку существуют и другие, еще не до конца понятые, факторы патогенности коронавирусов, такие как генетические, экологические и иммунологические", - пояснил Альховский.
Специалист отметил, что сообщение о появлении в Китае нового коронавируса нельзя трактовать как обнаружение нового патогена, способного вызвать новую пандемию, но говорит о необходимости расширения списка потенциальных биологических угроз и углублении исследований этих патогенов. Такие работы интенсивно ведутся и в России.
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