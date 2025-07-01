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На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов - РИА Новости, 01.07.2025
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Туризм
 
19:05 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/konkurs-2026600381.html
На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов
На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов - РИА Новости, 01.07.2025
На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов
На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов, сообщил зампред правительства России и полномочный представитель президента... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:05:00+03:00
2025-07-01T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов, сообщил зампред правительства России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев."Мы проводим конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" в третий раз. На оценку жюри приходят фильмы о путешествиях по всему региону и не только. Каждая из картин сделана с любовью к нашей стране, рассказывает о прекрасных местах и удивительных открытиях, которые совершил автор, а также об испытаниях, которые выпали на его долю", — сказал чиновник.Лидерами по количеству фильмов стали Сахалинская область и Хабаровской край — 39 и 30 соответственно. Кроме того, на суд жюри допущено по шесть фильмов об Амурской области и Камчатском крае, пять участников прислали видеоработы о Приморском крае, три — о Забайкальском, два — о Бурятии, по одному фильму о походах по Якутии и Чукотке. Арктика представлена двумя фильмами о путешествии по Красноярскому краю.Больше всего фильмов снято жителями дальневосточных регионов. Но уже есть три участника из Севастополя, Краснодарского края и Кемеровской области.Самая популярная номинация "Пешее путешествие" — 62 фильма рассказывают о таком виде туризма, 17 – о зимних походах, 14 – о водных.Прием заявок на конкурс стартовал 1 мая 2025 года. Принять участие в соревновании могут взрослые и дети старше десяти лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2023 года до 15 января 2026 года. До этого срока необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своей поездке и направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.Главный приз за лучшее видео — три миллиона рублей.Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
https://ria.ru/20241111/dfo-1983181369.html
https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html
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туризм, новости - туризм, юрий трутнев, сахалинская область, хабаровский край, россия, дальний восток, арктика, отдых в россии, что посмотреть , достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Юрий Трутнев, Сахалинская область, Хабаровский край, Россия, Дальний Восток, Арктика, отдых в России, что посмотреть , Достопримечательности
На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов

Трутнев: 95 фильмов поступило на конкурс "Дальний Восток — Земля приключений"

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкБелые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области
Белые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Белые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов, сообщил зампред правительства России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Путин поручил проводить конкурс любительских видеофильмов о ДФО
11 ноября 2024, 19:39
"Мы проводим конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" в третий раз. На оценку жюри приходят фильмы о путешествиях по всему региону и не только. Каждая из картин сделана с любовью к нашей стране, рассказывает о прекрасных местах и удивительных открытиях, которые совершил автор, а также об испытаниях, которые выпали на его долю", — сказал чиновник.
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области
Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области
Лидерами по количеству фильмов стали Сахалинская область и Хабаровской край — 39 и 30 соответственно. Кроме того, на суд жюри допущено по шесть фильмов об Амурской области и Камчатском крае, пять участников прислали видеоработы о Приморском крае, три — о Забайкальском, два — о Бурятии, по одному фильму о походах по Якутии и Чукотке. Арктика представлена двумя фильмами о путешествии по Красноярскому краю.
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Полный Влади-восторг: что посмотреть в столице Приморского края
8 августа 2022, 08:00
Больше всего фильмов снято жителями дальневосточных регионов. Но уже есть три участника из Севастополя, Краснодарского края и Кемеровской области.
Самая популярная номинация "Пешее путешествие" — 62 фильма рассказывают о таком виде туризма, 17 – о зимних походах, 14 – о водных.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСерфингисты на Халактырском пляже Авачинского залива Тихого океана в Камчатском крае
Серфингисты на Халактырском пляже Авачинского залива Тихого океана в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Серфингисты на Халактырском пляже Авачинского залива Тихого океана в Камчатском крае
Прием заявок на конкурс стартовал 1 мая 2025 года. Принять участие в соревновании могут взрослые и дети старше десяти лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2023 года до 15 января 2026 года. До этого срока необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своей поездке и направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.
Главный приз за лучшее видео — три миллиона рублей.
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Опасный рай: почему в Долине гейзеров нельзя ступить даже шаг в сторону
15 апреля, 08:00
Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
Сахалин, хребет Жданко - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В России открыт прием работ на конкурс "Дальний Восток — Земля приключений"
5 мая, 21:56
 
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