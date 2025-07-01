https://ria.ru/20250701/konkurs-2026600381.html

На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов

На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов - РИА Новости, 01.07.2025

На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов

На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов, сообщил зампред правительства России и полномочный представитель президента... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:05:00+03:00

2025-07-01T19:05:00+03:00

2025-07-01T19:05:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 95 фильмов, сообщил зампред правительства России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев."Мы проводим конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" в третий раз. На оценку жюри приходят фильмы о путешествиях по всему региону и не только. Каждая из картин сделана с любовью к нашей стране, рассказывает о прекрасных местах и удивительных открытиях, которые совершил автор, а также об испытаниях, которые выпали на его долю", — сказал чиновник.Лидерами по количеству фильмов стали Сахалинская область и Хабаровской край — 39 и 30 соответственно. Кроме того, на суд жюри допущено по шесть фильмов об Амурской области и Камчатском крае, пять участников прислали видеоработы о Приморском крае, три — о Забайкальском, два — о Бурятии, по одному фильму о походах по Якутии и Чукотке. Арктика представлена двумя фильмами о путешествии по Красноярскому краю.Больше всего фильмов снято жителями дальневосточных регионов. Но уже есть три участника из Севастополя, Краснодарского края и Кемеровской области.Самая популярная номинация "Пешее путешествие" — 62 фильма рассказывают о таком виде туризма, 17 – о зимних походах, 14 – о водных.Прием заявок на конкурс стартовал 1 мая 2025 года. Принять участие в соревновании могут взрослые и дети старше десяти лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2023 года до 15 января 2026 года. До этого срока необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своей поездке и направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.Главный приз за лучшее видео — три миллиона рублей.Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".

https://ria.ru/20241111/dfo-1983181369.html

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

https://ria.ru/20250415/kamchatka-2011238506.html

https://ria.ru/20250505/puteshestviya-2015154072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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