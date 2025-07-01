Суд конфисковал в доход государства деньги, квартиру и машины Иванова
Суд конфисковал у Иванова 65 млн руб, 13 тыс евро, машины, участки и дома
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд конфисковал в доход государства более 65 миллионов рублей, доллары и евро, а также недвижимое имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Конфисковать имущество на сумму легализации средств в размере 216 миллионов рублей... Изъять у Иванова жилое помещение - квартиру площадью 317,2 квадратных метра стоимостью 115 миллионов рублей... Денежные средства в сумме 56 миллионов рублей, изъятые в ходе обыска... Денежные средства в сумме 5 миллионов 800 тысяч рублей... Денежные средства в сумме 2,5 миллиона рублей 13,5 тысяч долларов США, 4 тысячи 700 евро, 2 миллиона 255 тысяч 982 рубля 41 копейка, находящиеся на счёте в банке", - сказал судья Сергей Подопригоров.
Остальное имущество Иванова и его родственников, арестованное ранее судом на сумму 2,5 миллиарда рублей, суд постановил оставить под арестом "для дальнейшего взыскания по выплатам".
Мосгорсуд во вторник приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград. Второй фигурант Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. Их судили по статьям о растрате и легализации средств.
По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Иванов и Филатов вину не признали.
Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016 года, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод - по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.