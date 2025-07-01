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Суд конфисковал в доход государства деньги, квартиру и машины Иванова - РИА Новости, 01.07.2025
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15:56 01.07.2025 (обновлено: 16:11 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/konfiskatsiya-2026551699.html
Суд конфисковал в доход государства деньги, квартиру и машины Иванова
Суд конфисковал в доход государства деньги, квартиру и машины Иванова - РИА Новости, 01.07.2025
Суд конфисковал в доход государства деньги, квартиру и машины Иванова
Мосгорсуд конфисковал в доход государства более 65 миллионов рублей, доллары и евро, а также недвижимое имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:56:00+03:00
2025-07-01T16:11:00+03:00
происшествия
московский городской суд
сша
россия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
оборонстрой
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд конфисковал в доход государства более 65 миллионов рублей, доллары и евро, а также недвижимое имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Конфисковать имущество на сумму легализации средств в размере 216 миллионов рублей... Изъять у Иванова жилое помещение - квартиру площадью 317,2 квадратных метра стоимостью 115 миллионов рублей... Денежные средства в сумме 56 миллионов рублей, изъятые в ходе обыска... Денежные средства в сумме 5 миллионов 800 тысяч рублей... Денежные средства в сумме 2,5 миллиона рублей 13,5 тысяч долларов США, 4 тысячи 700 евро, 2 миллиона 255 тысяч 982 рубля 41 копейка, находящиеся на счёте в банке", - сказал судья Сергей Подопригоров.Остальное имущество Иванова и его родственников, арестованное ранее судом на сумму 2,5 миллиарда рублей, суд постановил оставить под арестом "для дальнейшего взыскания по выплатам".Мосгорсуд во вторник приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград. Второй фигурант Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. Их судили по статьям о растрате и легализации средств.По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.Иванов и Филатов вину не признали.Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016 года, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод - по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием."Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html
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происшествия, московский городской суд, сша, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, оборонстрой, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московский городской суд, США, Россия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, ОборонСтрой, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд конфисковал в доход государства деньги, квартиру и машины Иванова

Суд конфисковал у Иванова 65 млн руб, 13 тыс евро, машины, участки и дома

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд конфисковал в доход государства более 65 миллионов рублей, доллары и евро, а также недвижимое имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Конфисковать имущество на сумму легализации средств в размере 216 миллионов рублей... Изъять у Иванова жилое помещение - квартиру площадью 317,2 квадратных метра стоимостью 115 миллионов рублей... Денежные средства в сумме 56 миллионов рублей, изъятые в ходе обыска... Денежные средства в сумме 5 миллионов 800 тысяч рублей... Денежные средства в сумме 2,5 миллиона рублей 13,5 тысяч долларов США, 4 тысячи 700 евро, 2 миллиона 255 тысяч 982 рубля 41 копейка, находящиеся на счёте в банке", - сказал судья Сергей Подопригоров.
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Остальное имущество Иванова и его родственников, арестованное ранее судом на сумму 2,5 миллиарда рублей, суд постановил оставить под арестом "для дальнейшего взыскания по выплатам".
Мосгорсуд во вторник приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград. Второй фигурант Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. Их судили по статьям о растрате и легализации средств.
По версии следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Иванов и Филатов вину не признали.
Тимур Иванов, ставший замминистра обороны в мае 2016 года, был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло. Также под стражей находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. В июне 2025 года стало известно, что в деле появился новый эпизод - по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
"Интеркоммерц" до отзыва в феврале 2016 года лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
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Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова
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ПроисшествияМосковский городской судСШАРоссияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминОборонСтройСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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