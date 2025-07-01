https://ria.ru/20250701/konchalovskiy-2026602104.html

Кончаловский: фильмы про СВО должны снимать люди, которые там были

Кончаловский: фильмы про СВО должны снимать люди, которые там были - РИА Новости, 01.07.2025

Кончаловский: фильмы про СВО должны снимать люди, которые там были

Российский кинорежиссер, продюсер Егор Кончаловский считает, что документальные и художественные фильмы про специальную военную операцию и Донбасс должны... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:51:00+03:00

2025-07-01T18:51:00+03:00

2025-07-01T18:51:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский кинорежиссер, продюсер Егор Кончаловский считает, что документальные и художественные фильмы про специальную военную операцию и Донбасс должны снимать люди, которые непосредственно побывали в зоне СВО. "Про Донбасс и про специальную военную операцию, конечно, должны снимать люди, которые там побывали... Сейчас будут ветераны и, наверняка, среди ветеранов СВО будут те, которые станут режиссерами и будут делать кино", - сказал Кончаловский во время пресс-конференции, посвященной старту всероссийской акции в Год защитника Отечества и 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне "Связующая нить". Он также напомнил, что в большинстве своем советское кино о войне снимали фронтовики либо люди, которые были очень близки к военным действиям, иначе добиться правдивости в изложении фактов очень трудно, "невозможно искусственно воссоздать ощущение войны". Во вторник стартовала заявочная кампания творческого конкурса "Связующая нить", который приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне и Году защитника Отечества. По словам автора проекта, заместителя председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Мартынова, заявочная кампания пройдёт с 1 июля по 15 октября. Участие в конкурсе бесплатно, подать заявку могут граждане Российской Федерации от 8 до 23 лет.

https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006722691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

донбасс, россия, егор кончаловский (георгий михалков), сво, кино и сериалы, новости культуры, культура, фильм