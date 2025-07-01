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В Пхеньяне артисты из КНДР исполнили песни на русском языке - РИА Новости, 01.07.2025
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01:26 01.07.2025 (обновлено: 13:21 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/kndr-2026414143.html
В Пхеньяне артисты из КНДР исполнили песни на русском языке
В Пхеньяне артисты из КНДР исполнили песни на русском языке - РИА Новости, 01.07.2025
В Пхеньяне артисты из КНДР исполнили песни на русском языке
Артисты КНДР исполнили песни "Священная война" и "Моя Россия" на русском языке на концерте в Пхеньяне в честь делегации Министерства культуры РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:26:00+03:00
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александр мацегора
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ПХЕНЬЯН, 1 июл - РИА Новости. Артисты КНДР исполнили песни "Священная война" и "Моя Россия" на русском языке на концерте в Пхеньяне в честь делегации Министерства культуры РФ. Глава Минкультуры России Ольга Любимова находится с рабочим визитом КНДР с 28 июня. В рамках визита она посетила концерт в Восточно-Пхеньянском большом театре, где также присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Республики Сын Чжон Гю и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора. В концерте приняли участие артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель". Артисты КНДР исполнили песни Shaman "Встанем" и "Моя Россия". Также прозвучала композиция Ларисы Долиной "О Родине". Помимо этого, как передает корреспондент РИА Новости, северокорейские артисты исполнили на русском языке песни, посвященные Великой Отечественной войне - "Журавли", "Священная война", "На безымянной высоте", "День Победы".
https://ria.ru/20250629/rossiya-2026168164.html
https://ria.ru/20250630/artisty-2026300136.html
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кндр (северная корея), россия, пхеньян, ольга любимова, ким чен ын, александр мацегора, в мире
КНДР (Северная Корея), Россия, Пхеньян, Ольга Любимова, Ким Чен Ын, Александр Мацегора, В мире
В Пхеньяне артисты из КНДР исполнили песни на русском языке

Артисты из КНДР исполнили песни Священная война и Моя Россия на русском языке

© РИА Новости / Пресс-служба министерства культуры РФ | Перейти в медиабанкКонцерт в Восточно-Пхеньянском большом театре
Концерт в Восточно-Пхеньянском большом театре - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба министерства культуры РФ
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Концерт в Восточно-Пхеньянском большом театре
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ПХЕНЬЯН, 1 июл - РИА Новости. Артисты КНДР исполнили песни "Священная война" и "Моя Россия" на русском языке на концерте в Пхеньяне в честь делегации Министерства культуры РФ.
Глава Минкультуры России Ольга Любимова находится с рабочим визитом КНДР с 28 июня. В рамках визита она посетила концерт в Восточно-Пхеньянском большом театре, где также присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Республики Сын Чжон Гю и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора. В концерте приняли участие артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель".
Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере
29 июня, 19:42
Артисты КНДР исполнили песни Shaman "Встанем" и "Моя Россия". Также прозвучала композиция Ларисы Долиной "О Родине".
Помимо этого, как передает корреспондент РИА Новости, северокорейские артисты исполнили на русском языке песни, посвященные Великой Отечественной войне - "Журавли", "Священная война", "На безымянной высоте", "День Победы".
Выступление российских артистов в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Российские артисты исполнили песню специально для Ким Чен Ына в Пхеньяне
Вчера, 14:12
 
КНДР (Северная Корея)РоссияПхеньянОльга ЛюбимоваКим Чен ЫнАлександр МацегораВ мире
 
 
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