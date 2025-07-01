https://ria.ru/20250701/kndr-2026414143.html
В Пхеньяне артисты из КНДР исполнили песни на русском языке
В Пхеньяне артисты из КНДР исполнили песни на русском языке - РИА Новости, 01.07.2025
В Пхеньяне артисты из КНДР исполнили песни на русском языке
Артисты КНДР исполнили песни "Священная война" и "Моя Россия" на русском языке на концерте в Пхеньяне в честь делегации Министерства культуры РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:26:00+03:00
2025-07-01T01:26:00+03:00
2025-07-01T13:21:00+03:00
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ПХЕНЬЯН, 1 июл - РИА Новости. Артисты КНДР исполнили песни "Священная война" и "Моя Россия" на русском языке на концерте в Пхеньяне в честь делегации Министерства культуры РФ. Глава Минкультуры России Ольга Любимова находится с рабочим визитом КНДР с 28 июня. В рамках визита она посетила концерт в Восточно-Пхеньянском большом театре, где также присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Республики Сын Чжон Гю и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора. В концерте приняли участие артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель". Артисты КНДР исполнили песни Shaman "Встанем" и "Моя Россия". Также прозвучала композиция Ларисы Долиной "О Родине". Помимо этого, как передает корреспондент РИА Новости, северокорейские артисты исполнили на русском языке песни, посвященные Великой Отечественной войне - "Журавли", "Священная война", "На безымянной высоте", "День Победы".
https://ria.ru/20250629/rossiya-2026168164.html
https://ria.ru/20250630/artisty-2026300136.html
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РИА Новости
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кндр (северная корея), россия, пхеньян, ольга любимова, ким чен ын, александр мацегора, в мире
КНДР (Северная Корея), Россия, Пхеньян, Ольга Любимова, Ким Чен Ын, Александр Мацегора, В мире
В Пхеньяне артисты из КНДР исполнили песни на русском языке
Артисты из КНДР исполнили песни Священная война и Моя Россия на русском языке