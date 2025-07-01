https://ria.ru/20250701/kleschi-2026407854.html

В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на укусы клещей

В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на укусы клещей - РИА Новости, 01.07.2025

В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на укусы клещей

Около 386 тысяч человек обратились в медицинские учреждения России с укусами клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:14:00+03:00

2025-07-01T00:14:00+03:00

2025-07-01T00:14:00+03:00

здоровье - общество

россия

кировское (донецкая область)

томская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 386 тысяч человек обратились в медицинские учреждения России с укусами клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "По данным Роспотребнадзора, прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году сделали более 3,3 миллиона граждан России. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились почти 386 тысяч человек", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике.

https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html

россия

кировское (донецкая область)

томская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, кировское (донецкая область), томская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество