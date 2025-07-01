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В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на укусы клещей - РИА Новости, 01.07.2025
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00:14 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/kleschi-2026407854.html
В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на укусы клещей
В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на укусы клещей - РИА Новости, 01.07.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на укусы клещей
Около 386 тысяч человек обратились в медицинские учреждения России с укусами клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:14:00+03:00
2025-07-01T00:14:00+03:00
здоровье - общество
россия
кировское (донецкая область)
томская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 386 тысяч человек обратились в медицинские учреждения России с укусами клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "По данным Роспотребнадзора, прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году сделали более 3,3 миллиона граждан России. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились почти 386 тысяч человек", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике.
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россия
кировское (донецкая область)
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здоровье - общество, россия, кировское (донецкая область), томская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Кировское (Донецкая область), Томская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на укусы клещей

Роспотребнадзор: около 386 тысяч человек обратились в больницы с укусами клещей

© Depositphotos.com / Erik_KaritsКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Depositphotos.com / Erik_Karits
Клещ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 386 тысяч человек обратились в медицинские учреждения России с укусами клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По данным Роспотребнадзора, прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году сделали более 3,3 миллиона граждан России. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились почти 386 тысяч человек", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике.
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