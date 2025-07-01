https://ria.ru/20250701/kishinev-2026487405.html

Молдавские власти хотят убрать главу Гагаузии до осени, заявили в оппозиции

Молдавские власти хотят убрать главу Гагаузии до осени, заявили в оппозиции - РИА Новости, 01.07.2025

Молдавские власти хотят убрать главу Гагаузии до осени, заявили в оппозиции

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" хочет ускорить процесс вынесения приговора главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, чтобы до... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:41:00+03:00

2025-07-01T12:41:00+03:00

2025-07-01T12:41:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

кишинев

sputnik молдова

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg

КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" хочет ускорить процесс вынесения приговора главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, чтобы до запланированных на сентябрь парламентских выборов оставить Гагаузию без руководителя, заявил депутат от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. "Партии власти очень хочется до выборов обезглавить Гагаузию. И мы понимаем, что этот процесс не про Евгению, это очередной удар по Гагаузии, удар по тем, кто голосует и думает не так, как хочется власти!", - заявил Фотеску на митинге, подчеркнув, что команда блока будет продолжать бороться и всеми законными методами защищать коллег. По его словам, ни один свидетель не дал никаких показаний, поэтому доказательств вины Гуцул нет. "Но мы видим, как по беспределу удерживают Евгению Гуцул под домашним арестом. Мы видим, что никакие доводы защиты не действуют", - отметил депутат. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250701/storonniki-2026472035.html

https://ria.ru/20250628/moldavija-2025984585.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, кишинев, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул