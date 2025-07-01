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Россия решительно осуждает атаки Киева по городам, заявил Песков
Россия решительно осуждает атаки Киева по городам, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2025
Россия решительно осуждает атаки Киева по городам, заявил Песков
Россия решительно осуждает атаки киевского режима по мирным городам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:17:00+03:00
2025-07-01T13:17:00+03:00
2025-07-01T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаки киевского режима по мирным городам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжаются удары со стороны киевского режима по мирным городам. Мы решительно это осуждаем", - сказал Песков журналистам.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 174 беспилотника. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина. Представитель СК РФ также рассказал, что украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.
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в мире, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика
В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Луганская Народная Республика
Россия решительно осуждает атаки Киева по городам, заявил Песков
Песков: Россия решительно осуждает атаки киевского режима по городам