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"Россия победила". На Западе дали совет Трампу из-за Зеленского
"Россия победила". На Западе дали совет Трампу из-за Зеленского - РИА Новости, 01.07.2025
"Россия победила". На Западе дали совет Трампу из-за Зеленского
Кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube посоветовал американскому президенту Дональду Трампу отдалиться от Владимира Зеленского и НАТО до того, как... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:47:00+03:00
2025-07-01T09:47:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube посоветовал американскому президенту Дональду Трампу отдалиться от Владимира Зеленского и НАТО до того, как Россия выиграет войну."Ни у кого не будет сомнений, что Россия выиграла эту войну и победила НАТО, коллективный Запад и Украину", — сказал он.По мнению журналиста, хорошим решением для главы Белого дома стало бы дистанцирование как от Зеленского, так и от альянса.На прошлой неделе Трамп встретился с главой киевского режима на саммите НАТО в Гааге. Позже американский лидер заявил, что урегулирование украинского кризиса оказалось сложнее, чем он предполагал. Он также упомянул о "проблемах" с Зеленским и отметил, что не сомневается в стремлении российского президента Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.
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нато, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, гаага, россия, в мире
НАТО, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Гаага, Россия, В мире
"Россия победила". На Западе дали совет Трампу из-за Зеленского
Христофору посоветовал Трампу отдалиться от Зеленского до победы России