https://ria.ru/20250701/khlorpikrin-2026464251.html

Хлорпикрин

Хлорпикрин - РИА Новости, 01.07.2025

Хлорпикрин

Хлорпикрин (тринитрохлорметан, нитрохлороформ) – бесцветная маслянистая жидкость с резким запахом картофельной ботвы. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:48:00+03:00

2025-07-01T10:48:00+03:00

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Хлорпикрин (тринитрохлорметан, нитрохлороформ) – бесцветная маслянистая жидкость с резким запахом картофельной ботвы.Хлорпикрин поступает через органы дыхания. Является отравляющим веществом раздражающего действия, обладающим сильным слезоточивым действием. Хорошо испаряется даже зимой.Хлорпикрин относится к нестойким отравляющим веществам (поражающее действие сохраняется всего несколько десятков минут после применения). Пары хлорпикрина в 5,7 раза тяжелее воздуха. Вещество практически нерастворимо в воде, хорошо растворимо в органических растворителях, горючих и смазочных материалах. Практически не гидролизуется, не разлагается щелочами, кислотами.Разлагается лишь при нагревании. Температура кипения – 112,3 °С. Под действием света хлорпикрин приобретает желто-зеленую окраску.Хлорпикрин взрывоопасен при нагревании. При нагревании до 400 °С разлагается с образованием фосгена – бесцветного газа с запахом прелого сена или гниющих фруктов, являющегося отравляющим веществом удушающего действия. Минимально действующая концентрация хлорпикрина – 0,002 мг/л, в концентрации 0,01 мг/л вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, которое проявляется в виде рези и боли в глазах, слезотечения и мучительного кашля.Концентрация хлорпикрина 0,05 мг/л непереносима и, кроме того, вызывает тошноту и рвоту. В дальнейшем развиваются отек легких, кровоизлияния во внутренних органах.Смертельная концентрация хлорпикрина при времени действия в одну минуту – 20 мг/л. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны – 0,07 мг/м3. Предельно допустимая концентрация хлорпикрина в атмосферном воздухе населенных пунктов: среднесуточная 0,007 мг/м3; максимальная разовая 0,007 мг/м3.В капельно-жидком состоянии хлорпикрин вызывает слабые поражения кожи.Хлорпикрин впервые был получен шотландским химиком Джоном Стенхаузом в 1848 году действием хлорной извести на пикриновую кислоту (отсюда и название – хлорпикрин). Вещество использовалось в качестве отравляющего с удушающим и раздражающим действием в Первую мировую войну с мая 1916 года. Хлорпикрин внесен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. Документ был принят в Париже (Франция) 13 января 1993 года и вступил в силу 29 апреля 1997 года.По данным министерства обороны России, хлорпикрин был применен украинскими неонацистами в ходе осады Дома профсоюзов в городе Одессе 2 мая 2014 года против несогласных с организованным США и их союзниками вооруженным госпереворотом. В армии США хлорпикрину присвоен шифр – РS, он используется в составе учебных рецептур. В Вооруженных силах РФ хлорпикрин в низких концентрациях используется в качестве учебного опасного химического вещества при технической проверке противогазов (для проверки подбора лицевой части и исправности противогаза).Хлорпикрин применяется в сельском хозяйстве в качестве инсектицида (вещество для борьбы с насекомыми-вредителями), для фумигации (уничтожение вредителей и возбудителей болезней растений ядовитыми парами и газами) почвы, складов, для обработки зерна и дератизации (истребление грызунов, являющихся источниками или переносчиками инфекционных заболеваний). От паров хлорпикрина надежно защищает общевойсковой противогаз, гражданские противогазы типа ГП5 и ГП7, а также промышленный противогаз с коробкой марки А (БКФ). При работе с большим количеством хлорпикрина необходимо использовать средства защиты кожи.Для уничтожения хлорпикрина наиболее пригоден Nа2S в водных, водно-спиртовых или спиртовых растворах.В качестве первой помощи при отравлении хлорпикрином пострадавшего нужно вывести на свежий воздух, сменить ему одежду, промыть глаза двухпроцентным раствором питьевой соды. При кашле провести кислородную ингаляцию. Пострадавшему необходим полный покой, сладкое теплое питье. Госпитализация обязательна. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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