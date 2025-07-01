https://ria.ru/20250701/khakasiya-2026577276.html

В Хакасии десятилетняя девочка умерла от отравления неизвестным веществом

В Хакасии десятилетняя девочка умерла от отравления неизвестным веществом - РИА Новости, 01.07.2025

В Хакасии десятилетняя девочка умерла от отравления неизвестным веществом

Десятилетняя девочка погибла, предварительно, от отравления неустановленным веществом в летнем лагере в Хакасии, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:07:00+03:00

2025-07-01T17:07:00+03:00

2025-07-01T17:07:00+03:00

происшествия

республика хакасия

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 1 июл — РИА Новости. Десятилетняя девочка погибла, предварительно, от отравления неустановленным веществом в летнем лагере в Хакасии, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, утром 26 июня 2025 года ребенок пожаловался воспитателям лагеря на головную боль, головокружение, рвоту и повышение температуры. Девочку доставили в районную больницу, предварительно поставив ей диагноз "отравление неизвестным веществом". Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти девочку не удалось, она скончалась в больнице 1 июля. "Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в связи с гибелью десятилетней девочки в летнем лагере (часть 1 статьи 109 УК РФ)", — говорится в сообщении. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. В пресс-службе регионального управления СК сказали РИА Новости, что на место выезжали специалисты Роспотребнадзора и не нашли никаких нарушений, лагерь продолжает работать в штатном режиме, на плохое самочувствие никто из детей больше не жаловался. Дети рассказали следователям, что девочка на улице брызгалась, как и все они, средством от комаров. Помещения специально ничем не обрабатывались, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250630/podmoskove-2026338184.html

республика хакасия

россия

красноярский край

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происшествия, республика хакасия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)