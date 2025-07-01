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Жители дальних сел Хабаровского края обследовались на теплоходе "Здоровье" - РИА Новости, 01.07.2025
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Хабаровский край
 
12:37 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/khabarovsk-2026486796.html
Жители дальних сел Хабаровского края обследовались на теплоходе "Здоровье"
Жители дальних сел Хабаровского края обследовались на теплоходе "Здоровье" - РИА Новости, 01.07.2025
Жители дальних сел Хабаровского края обследовались на теплоходе "Здоровье"
Более 2 тысяч жителей труднодоступных сел Хабаровского края получили помощь теплохода "Здоровье", медпомощь оказывается по нацпроекту "Продолжительная и... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:37:00+03:00
2025-07-01T12:37:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
здоровье - общество
дальний восток
амур (река)
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ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч жителей труднодоступных сел Хабаровского края получили помощь теплохода "Здоровье", медпомощь оказывается по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщает правительство региона. Оказание медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах региона развивается по инициативе президента страны и нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". По нему медучреждения получают технику и оборудование для выездных мероприятий, в отдаленных районах строятся амбулатории и ФАПы. "Уникальный на Дальнем Востоке теплоход "Здоровье" завершил работу на отдаленных территориях Хабаровского края. Передвижная поликлиника сплавлялась по Амуру с конца мая. За это время медицинскую помощь получили 2175 человек: 1365 взрослых и 810 детей", - сообщает краевое правительство на официальном сайте. По данным краевых властей, теплоход посетил 32 поселения Амурского, Ульчского, Комсомольского и имени Полины Осипенко районов. "Осмотры проводила бригада медиков, сформированная на базе Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. В нее вошли 17 специалистов: терапевт, педиатр, дерматолог, акушер-гинеколог, аллерголог, кардиолог, невролог, офтальмолог, лор, хирург, ревматолог, эндокринолог, уролог, психиатр-нарколог, два врача УЗИ, медсестра", - добавляет правительство региона. По данным краевого минздрава, врачами было выявлено более 8 тысяч заболеваний, из них в порядке 2 тысячах случаев диагноз поставлен впервые. Более 900 человек прошли назначенные исследования на месте. Наиболее часто к специалистам обращались с проблемами здоровья глаз, суставов и эндокринной системы. Отмечается также, что некоторые жители по социальным показаниям были направлены на лечение от алкогольной зависимости. Порядка 5 тысяч обследований прошли представители коренных малочисленных народов, 164 – беременные женщины, 92 – дети-инвалиды. Уточняется, что всего специалистами теплохода было проведено 21 252 приема. В этом году по итогам осмотра были госпитализированы 60 человек, на дообследование в амбулаторных условиях выдано больше 2 тысяч направлений, плановая стационарная помощь рекомендована 74 пациентам.
https://ria.ru/20250701/khabarovsk-2026481296.html
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хабаровский край, здоровье - общество, дальний восток, амур (река)
Хабаровский край, Хабаровский край, Здоровье - Общество, Дальний Восток, Амур (река)
Жители дальних сел Хабаровского края обследовались на теплоходе "Здоровье"

Более двух тысяч жителей Хабаровского края обследовали на теплоходе "Здоровье"

© Фото : Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского краяТеплоход "Здоровья"
Теплоход Здоровья - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского края
Теплоход "Здоровья"
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ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч жителей труднодоступных сел Хабаровского края получили помощь теплохода "Здоровье", медпомощь оказывается по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщает правительство региона.
Оказание медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах региона развивается по инициативе президента страны и нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". По нему медучреждения получают технику и оборудование для выездных мероприятий, в отдаленных районах строятся амбулатории и ФАПы.
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12:21
"Уникальный на Дальнем Востоке теплоход "Здоровье" завершил работу на отдаленных территориях Хабаровского края. Передвижная поликлиника сплавлялась по Амуру с конца мая. За это время медицинскую помощь получили 2175 человек: 1365 взрослых и 810 детей", - сообщает краевое правительство на официальном сайте.
По данным краевых властей, теплоход посетил 32 поселения Амурского, Ульчского, Комсомольского и имени Полины Осипенко районов.
"Осмотры проводила бригада медиков, сформированная на базе Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. В нее вошли 17 специалистов: терапевт, педиатр, дерматолог, акушер-гинеколог, аллерголог, кардиолог, невролог, офтальмолог, лор, хирург, ревматолог, эндокринолог, уролог, психиатр-нарколог, два врача УЗИ, медсестра", - добавляет правительство региона.
По данным краевого минздрава, врачами было выявлено более 8 тысяч заболеваний, из них в порядке 2 тысячах случаев диагноз поставлен впервые. Более 900 человек прошли назначенные исследования на месте. Наиболее часто к специалистам обращались с проблемами здоровья глаз, суставов и эндокринной системы. Отмечается также, что некоторые жители по социальным показаниям были направлены на лечение от алкогольной зависимости. Порядка 5 тысяч обследований прошли представители коренных малочисленных народов, 164 – беременные женщины, 92 – дети-инвалиды.
Уточняется, что всего специалистами теплохода было проведено 21 252 приема. В этом году по итогам осмотра были госпитализированы 60 человек, на дообследование в амбулаторных условиях выдано больше 2 тысяч направлений, плановая стационарная помощь рекомендована 74 пациентам.
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Хабаровский крайХабаровский крайЗдоровье - ОбществоДальний ВостокАмур (река)
 
 
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