https://ria.ru/20250701/khabarovsk-2026486796.html

Жители дальних сел Хабаровского края обследовались на теплоходе "Здоровье"

Жители дальних сел Хабаровского края обследовались на теплоходе "Здоровье" - РИА Новости, 01.07.2025

Жители дальних сел Хабаровского края обследовались на теплоходе "Здоровье"

Более 2 тысяч жителей труднодоступных сел Хабаровского края получили помощь теплохода "Здоровье", медпомощь оказывается по нацпроекту "Продолжительная и... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:37:00+03:00

2025-07-01T12:37:00+03:00

2025-07-01T12:37:00+03:00

хабаровский край

хабаровский край

здоровье - общество

дальний восток

амур (река)

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ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч жителей труднодоступных сел Хабаровского края получили помощь теплохода "Здоровье", медпомощь оказывается по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщает правительство региона. Оказание медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах региона развивается по инициативе президента страны и нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". По нему медучреждения получают технику и оборудование для выездных мероприятий, в отдаленных районах строятся амбулатории и ФАПы. "Уникальный на Дальнем Востоке теплоход "Здоровье" завершил работу на отдаленных территориях Хабаровского края. Передвижная поликлиника сплавлялась по Амуру с конца мая. За это время медицинскую помощь получили 2175 человек: 1365 взрослых и 810 детей", - сообщает краевое правительство на официальном сайте. По данным краевых властей, теплоход посетил 32 поселения Амурского, Ульчского, Комсомольского и имени Полины Осипенко районов. "Осмотры проводила бригада медиков, сформированная на базе Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. В нее вошли 17 специалистов: терапевт, педиатр, дерматолог, акушер-гинеколог, аллерголог, кардиолог, невролог, офтальмолог, лор, хирург, ревматолог, эндокринолог, уролог, психиатр-нарколог, два врача УЗИ, медсестра", - добавляет правительство региона. По данным краевого минздрава, врачами было выявлено более 8 тысяч заболеваний, из них в порядке 2 тысячах случаев диагноз поставлен впервые. Более 900 человек прошли назначенные исследования на месте. Наиболее часто к специалистам обращались с проблемами здоровья глаз, суставов и эндокринной системы. Отмечается также, что некоторые жители по социальным показаниям были направлены на лечение от алкогольной зависимости. Порядка 5 тысяч обследований прошли представители коренных малочисленных народов, 164 – беременные женщины, 92 – дети-инвалиды. Уточняется, что всего специалистами теплохода было проведено 21 252 приема. В этом году по итогам осмотра были госпитализированы 60 человек, на дообследование в амбулаторных условиях выдано больше 2 тысяч направлений, плановая стационарная помощь рекомендована 74 пациентам.

https://ria.ru/20250701/khabarovsk-2026481296.html

https://ria.ru/20250625/khabarovsk-2025322731.html

хабаровский край

дальний восток

амур (река)

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хабаровский край, здоровье - общество, дальний восток, амур (река)