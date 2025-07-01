https://ria.ru/20250701/khabarovsk-2026481296.html

Демешин ввел компенсацию за деревянные домокомплекты в Хабаровском крае

Демешин ввел компенсацию за деревянные домокомплекты в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.07.2025

Демешин ввел компенсацию за деревянные домокомплекты в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ввел компенсацию за покупку деревянных домокомплектов жителями Хабаровского края. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:21:00+03:00

2025-07-01T12:21:00+03:00

2025-07-01T12:21:00+03:00

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ввел компенсацию за покупку деревянных домокомплектов жителями Хабаровского края. "Я принял решение ввести компенсацию жителям Хабаровского края на покупку деревянных домокомплектов. Так мы поддержим местных производителей и поможем быстрее решить вопрос с жильём гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По его словам, сумма выплаты составит до 1 миллиона рублей. Необходимые изменения внесены в госпрограмму "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае". Для получения социальной выплаты необходимо обращаться в администрацию муниципального образования по месту жительства. "Ещё раз уточню - для этого надо постоянно жить в нашем регионе, быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, либо после 1 марта 2005 года - признанными нуждающимися в жилье. Приоритет - у участников СВО и их родных, многодетных семей, коренных малочисленных народов Севера и оленеводов", - разъяснил глава региона. Как сообщает правительство региона, в III квартале 2025 года министерством строительства края будет проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления соответствующей субсидии.

https://ria.ru/20250620/khabarovsk-2024133058.html

https://ria.ru/20250618/khabarovsk-2023504299.html

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жилье, хабаровский край, север, дмитрий демешин