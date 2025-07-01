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В Кузбассе осудят женщину, оскорбившую участников "Бессмертного полка" - РИА Новости, 01.07.2025
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12:52 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/kemerovo-2026489943.html
В Кузбассе осудят женщину, оскорбившую участников "Бессмертного полка"
В Кузбассе осудят женщину, оскорбившую участников "Бессмертного полка" - РИА Новости, 01.07.2025
В Кузбассе осудят женщину, оскорбившую участников "Бессмертного полка"
Жительница Кемерово, оскорбившая в соцсети участников "Бессмертного полка", пойдет под суд за реабилитацию нацизма, ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщают РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:52:00+03:00
2025-07-01T12:52:00+03:00
происшествия
кемерово
россия
кемеровский областной суд
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КЕМЕРОВО, 1 июл – РИА Новости. Жительница Кемерово, оскорбившая в соцсети участников "Бессмертного полка", пойдет под суд за реабилитацию нацизма, ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщают региональные СУСК и прокуратура. "По версии следствия, 9 мая 2024 года, находясь у себя дома по улице Ворошилова в городе Кемерово, просматривая новостную ленту в социальной сети, фигурантка прочла новость о том, что в Кузбассе более 100 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", под которой публично разместила комментарий, оскорбляющий память защитников Отечества", – говорится в сообщении СУСК. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Как отмечает пресс-служба прокуратуры Кузбасса, ранее эта женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан) и была оштрафована на 30 тысяч рублей. "Вину в совершении преступления женщина не признала, однако не отрицала, что именно она оставила комментарий. Кемеровчанке грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу", – добавили в прокуратуре.
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происшествия, кемерово, россия, кемеровский областной суд
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровский областной суд
В Кузбассе осудят женщину, оскорбившую участников "Бессмертного полка"

В Кузбассе будут судить женщину, оскорбившую участников Бессмертного полка

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 1 июл – РИА Новости. Жительница Кемерово, оскорбившая в соцсети участников "Бессмертного полка", пойдет под суд за реабилитацию нацизма, ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщают региональные СУСК и прокуратура.
"По версии следствия, 9 мая 2024 года, находясь у себя дома по улице Ворошилова в городе Кемерово, просматривая новостную ленту в социальной сети, фигурантка прочла новость о том, что в Кузбассе более 100 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", под которой публично разместила комментарий, оскорбляющий память защитников Отечества", – говорится в сообщении СУСК.
Она обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Как отмечает пресс-служба прокуратуры Кузбасса, ранее эта женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан) и была оштрафована на 30 тысяч рублей.
"Вину в совершении преступления женщина не признала, однако не отрицала, что именно она оставила комментарий. Кемеровчанке грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу", – добавили в прокуратуре.
Суд - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Житель Петербурга получил год колонии-поселения за реабилитацию нацизма
25 июня, 15:12
 
ПроисшествияКемеровоРоссияКемеровский областной суд
 
 
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