https://ria.ru/20250701/kemerovo-2026489943.html

В Кузбассе осудят женщину, оскорбившую участников "Бессмертного полка"

В Кузбассе осудят женщину, оскорбившую участников "Бессмертного полка" - РИА Новости, 01.07.2025

В Кузбассе осудят женщину, оскорбившую участников "Бессмертного полка"

Жительница Кемерово, оскорбившая в соцсети участников "Бессмертного полка", пойдет под суд за реабилитацию нацизма, ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщают РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:52:00+03:00

2025-07-01T12:52:00+03:00

2025-07-01T12:52:00+03:00

происшествия

кемерово

россия

кемеровский областной суд

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КЕМЕРОВО, 1 июл – РИА Новости. Жительница Кемерово, оскорбившая в соцсети участников "Бессмертного полка", пойдет под суд за реабилитацию нацизма, ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщают региональные СУСК и прокуратура. "По версии следствия, 9 мая 2024 года, находясь у себя дома по улице Ворошилова в городе Кемерово, просматривая новостную ленту в социальной сети, фигурантка прочла новость о том, что в Кузбассе более 100 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", под которой публично разместила комментарий, оскорбляющий память защитников Отечества", – говорится в сообщении СУСК. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Как отмечает пресс-служба прокуратуры Кузбасса, ранее эта женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан) и была оштрафована на 30 тысяч рублей. "Вину в совершении преступления женщина не признала, однако не отрицала, что именно она оставила комментарий. Кемеровчанке грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу", – добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250625/peterburg-2025350004.html

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